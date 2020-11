PREGLED DANA NA KURIRU: Ovo su najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama

Pregled najvažnijih vesti za petak, 13. novembar. Dan koji je za nama, u Srbiji je izgledao ovako:

VUČIĆ U BATAJNICI: Ovo će Srbiji mnogo da znači, a ti Tomo ovako da nastaviš! MEDICINARIMA DO PETKA NA RAČUNE LEŽE PO 10.000!POLITIKA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanom postavljanju kamena-temeljca za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici.

VUČIĆ: Znamo ko je ubica iz Belvila, potraga u toku NAS ZANIMAJU NJIHOVE VEZE S LJUDIMA IZ DRŽAVNIH STRUKTURA To je veliki obračun krimi-grupa, zaustavićemo to! Počistićemo to sve, rekao je predsednik u Batajnici na temu borbe države protiv narko-mafije i organizovanog kriminala

foto: AP/Darko Vojinović

SAZNAJEMO! PATRIJARHU SE STANJE POGORŠALO, ALI MU JE SADA BOLJE: Juče mu temperatura skočila preko 39, danas se stanje poboljšalo

Zdravstveno stanje poglavara SPC, kako saznajemo, naglo se juče zakomplikovalo i odmah se, po nalogu predsednika Vučića i državnog vrha, sastao konzilijum najeminentnijih stručnjaka.

ANA BRNABIĆ U BANJALUCI: Srbija uložila u Republiku Srpsku od 2014. godine 59 miliona evra

Srbija je od 2014. godine uložila 59 miliona evra u različite projekte u Republici Srpskoj, izjavila je danas u Banjaluci premijerka Ana Brnabić i dodala da je rebalansom budžeta za 2020. godinu, koji je juče usvojen u Skupštini Srbije, za aerodrom u Trebinju izdvojeno oko 30 miliona evra.

foto: Ana Paunković

SNS i SVM POTPISALI KOALICIONI SPORAZUM Vučić: Pastora i njegovu stranku smatram saveznicima i prijateljima Srbije (VIDEO)

Predsednik SNS Aleksandar Vučić i predsednik SVM Ištvan Pastor potpisali su danas koalicioni sporazum o saradnji i zajedničkim ciljevima, uz ocenu predsednika da Pastorova stranka nije samo saveznik SNS-a, nego i saveznik i prijatelj Srbije.

ADVOKAT BRANISLAV TAPUŠKOVIĆ ZA KURIR O OPTUŽNICI PROTIV VOĐA OVK: Dokazi za žutu kuću i proterivanje 250.000 Srba nisu uništeni

I optužnica i sud su farsa. Samo se stvara privid da je to međunarodni sud, ali njega je zakonima osnovala skupština Kosova i isto tako može i da ga ukine.

foto: KFOR

DOSADAŠNJI KOMANDANT KFORA ZA KURIR: Srpske svetinje na Kosovu su važne za ceo svet! Svako treba da doprinese njihovom očuvanju Brinemo o svim lokalitetima verskog i kulturnog nasleđa. Bezbednosna situacija je znatno unapređena prethodnih godina, kaže dosadašnji komandant Kfora.

foto: Printscreen

NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Opet šok-brojka! 3.499 novozaraženih, 17 preminulih U Srbiji je u poslednja 24 sata na korona virus testirano 14.116 građana od kojih je 3.499 pozitivno. Nažalost, preminulo je 17 obolelih. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 158 pacijent.

PAŽNJA, VAŽNO: Tačno u 14 sati u Srbiji na snagu stupio KORONA ZAKON sa ove 4 ključne tačke! KAZNE SU OD 5.000 DO 300.000 Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupile su na snagu danas tačno u 14 časova.

NA SEDNICI KRIZNOG ŠTABA SE PRIČALO I O RASPUSTU: Evo šta bi moglo da se desi sa školama na zimu ako korona ne oslabi

Ukoliko ne bude bitnih izmena, a kako stvari sada stoje, đaci se sa trenutnog mini raspusta vraćaju na nastavu u ponedeljak. Ipak, do značajnih promena moglo bi doći oko termina i dužine redovnog zimskog raspusta.

VESIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU: Izmene zakona omogućavaju da konačno stanemo na put onima koji se bahate

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas da su izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti svojevrsni test za sve državne organe da donete epidemiološke mere dosledno počnu da se sprovode.

foto: Damir Dervišagić

PRIZNANJE LEGENDI SRPSKE MUZIKE: Radiši Uroševiću nagrada za životno delo

Legendi šumadijske muzike Radiši Uroševiću stiglo je veliko priznanje od Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije - nagrada za životno delo.

OVAN MUČKI UBIO ČOVEKA KOD JAGODINE: Životinja teška 100 kg Vojkanu (56) udarcem prvo slomila kičmu, a onda ga DOTUKLA NA ZEMLJI Vojkan Jevtić (56) iz Donjeg Miševića kod Jagodine nastradao je od teških povreda koje mu je udarcima u leđa i glavu naneo njegov ovan star tri godine i teži od 100 kilograma

foto: Zorana Jevtić, Profimedia

RADNIK (28) OD ČELIKA! Pao sa visine u TE Obrenovac i nije mu ništa?! Prošao sa ogrebotinama na leđima i ruci Radnik projektantske firme "Balkan enerdži tim" M. B. (28) pušten je kući posle pregleda na VMA, saopštio je EPS.

DRAMA NA ŽELEZNIČKOJ STANICI U KRNJAČI: Huligani kamenovali kompoziciju voza! MAŠINOVOĐA ZORAN (52) SAV U KRVI

Na železničkoj stanici "Krnjača" u Beogradu tri za sada nepoznate osobe kamenicama su gađale kompoziciju Beovoza.

OGLAS ZA STAN ZBOG KOG SU NIŠLIJE ODMAH NAVALILE: Još niko nije tamo umro, a imam i papir koji garantuje da nema DUHA Pisac Ivan Drajzl okačio je na Facebook oglas za iznajmljive stana koji je nasmejao mnoge korisnike na društvenim mrežama i privukao mnoge interesente.

UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA NAPAD U VARVARINU: Dragana nožem napao maloletnik i naneo mu povrede po glavi!

Brzom akcijom policije uhapšen je osumnjičeni za napad u Varvarinu. Osumnjičeni je maloletnik iz hraniteljske porodice.

PRVI BALKANAC KOJI JE PRIMIO RUSKU VAKCINU: Ispovest crnogorskog doktora Sergeja Boljevića o dramatičnom iskustvu (VIDEO) Mediji u regionu izvestili su da je crnogorski lekar Sergej Boljević, specijalista za patofiziologiju i pulmologiju i šef Odeljenja za patologiju Univerziteta Sečenov u Moskvi, primio rusku vakcinu protiv koronavirusa SARS-CoV-2, koja je u zemlji registrovana 11. avgusta.

foto: Shutterstock

SUD SANADERA PROGLASIO KRIVIM: Bivši hrvatski premijer osuđen za izvlačenje novca preko marketinške agencije! Nekadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader proglašen je danas krivim na ponovljenom suđenju, a HDZ je proglašena odgovornom za korupciju i izvlačenje novca preko marketinske agencije Fimi Media.

JEZIV KOMENTAR HRVATSKOG DESNIČARSKOG NEDELJNIKA: Pupovac se neće smiriti dok i sebe ne vidi na spisku zaklanih

Ekstremno desni „Hrvatski tjednik“ objavio je u najnovijem broju zastrašujući komentar u kojem poziva na nasilje prema Srbima i Miloradu Pupovcu, poručujući da svi Srbi „pre ili posle završe na popisu jasenovačkih žrtava“.

DRAMA U MONTREALU: Grupa ljudi ušla u poznatu kompaniju i uzela taoce, najmanje 50 zaposlenih zarobljeno na krovu! (VIDEO)

Kanadska policija je na nogama u Montrealu jer je, navodno, grupa ljudi uzela taoce u kompleksu zgrada koji pripadaju kompaniji za razvoj video-igara "Ubisoft".

SKANDALOZAN TVIT MILICE DABOVIĆ KOJI JE ZAPALIO REGION! Bivša kapitenka izvređala na RASNOJ OSNOVI novu reprezentativku! FOTO Bivša kapitenka i proslavljena košarkašica Srbije Milica Dabović na svom Tviter profilu objavila je skandaloznu rasističku poruku, u kojoj je izrazila nezadovoljstvo zbog činjenice da je Marina Maljković u reprezentaciju pozvala tamnoputu igračicu.

USIJANJE DANA O PORAZU FUDBALSKE REPREZENTACIJE: Najveći problem je naš mentalitet

Poraz fudbalske reprezentacije Srbije u susretu sa Škotskom bolno je odjeknuo o javnosti, a posle ovog neuspeha sledi analiza dosadašnjeg rada. U emisiji Usijanje dana o ovoj utakmici govore gosti Nenad Milovanović sa Arene sport i Miloš Bjelinić novinar Kurira.

TENIS MI VIŠE NIJE JEDINI FOKUS! Đoković OVIM intervjuom napravio pravi BUM: Odrastao sam u ratu, pod sankcijama!

Novak Đoković je dao veliki intervju za britanski "Evening standard" uoči početka Završnog Mastersa u Londonu.

(Kurir.rs)

Kurir