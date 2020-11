GRADSKI ŠTAB DONEO ČETIRI NOVE NAREDBE

Gradski štab za vanredne situacije Novog Sada zasedao je danas i doneo četiri nove naredbe u skladu sa sve lošijom epidemiološkom situacijom na teritoriji grada. Broj novoinficiranih ljudi u Novom Sadu i juče je prešao tri stotine, a deo stanovnika se i dalje ponaša neodgovorno, kao da ne prihvata realnost teškog stanja uzrokovanog virusom Kovid 19. U skladu sa procenama i očekivanjima epidemiologa, ali i uz odgovornost prema zaštiti zdravlja građana i funkcionisanju privrede grada, Gradski štab je usvojio novi paket, znatno pooštrenih, mera.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je naredbe koje se odnose na rad prodavnica i drugih trgovinskih delatnosti, na rad taksista, ugostiteljske objekte i na kućni red u stambenim zgradama.

Između ostalog, po novoj naredbi, obavezuju se taksi vozači i korisnici na obavezno korišćenje zaštitnih maski prilikom pružanja usluga taksi prevoza na teritoriji Grada Novog Sada, s tim da korisnici usluga ne mogu koristiti prednje sedište u taksi vozilu. Privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost obavezuju se da u svim ugostiteljskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, rasporede stolove tako da obezbede distancu od najmanje 2m između stolova, pri čemu za jednim stolom ne može biti više od četiri lica, izuzev ukoliko se radi o članovima iste porodice. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost kao noćni klubovi, su u obavezi da ulazak u noćni klub omoguće isključivo uz prodaju/podelu ulaznica koje su numerisane brojevima od 1 do dozvoljenog broja lica koja istovremeno mogu biti prisutna u objektu. Naredbom se zabranjuje i konzumacija hrane i pića ispred ugostiteljskih objekata iz kojih se vrši šalterska prodaja hrane putem šaltera. Novom naredbom, određeno je i vreme dnevnog i noćnog odmora u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, na teritoriji Grada Novog Sada, i to u periodu od 16.00 časova do 5.00 časova narednog dana. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u trgovinskim delatnostima su u obavezi da ograniče broj lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektu tako da na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice.

