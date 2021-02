VUČEVIĆ: Jaki ljudi čine jake institucije, nije isto da vam je predsednik Vučić ili Pera Petrović koji nema energiju i hrabrost

Prvi čovek Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević izjavio da još nema dokaze, bez obzira što ima indicija, da jeste bio praćen i slušan.

- Za sada su se takve informacije pojavljivale u medijima. Od svega najgore je da je neko prisluškivao predsednika. To je krajnje zabrinjavajuća vest. I ovde ne govorimo o nekom spoljnom faktoru, već da je jedan deo našeg bezbednosnog sistema koji treba da vodi računa o bezbednosti Predsednika Republike okrenuo te alatke i instumente ka njemu. Još je strašnije da su i članovi njegove porodice bili praćeni, a posle i javljano opozicionim medijima da bi, valjda, fabrikovale neke vesti. Posle se pojavilo da smo mi koji smo bili u kontaktu s Vučićem bili praćeni. Ali sve ovo mora da se do kraja istraži i utvrdi. Ne može samo da se završi na novinskim naslovima, televizijskim emisijama... To mora da dobije formu i pred tužilaštvom i pred sudom. Mi moramo dobiti odgovor ko je smeo da uključi tu aparaturu i sluša predsednika. Da li su imali sudske i tužilačke naloge? Ono što me zabrinjava je da i da drugi sistemi nisu reagovali. Nisam dovoljno potkovan da sada mogu uđem u neku stručnu polemiku, ali me brine način rada onih koji vode brigu o bezbednosti predsednika. Nije bitno ko je uključio aparaturu, nego ko je nalogodavac – naglasio je Vučević i dodao da je neko tim policijskim službenicima dao nalog, pa čak i tim njegovim šefovima.

On insistira na tome da se mora ići do kraja kako bi se istražilo ko je davao naloge.

- A zatim posle se sve razgrana pa se pojavila i informacija da su nadzirali moj stan i Gradsku kuću. Valjda su hteli da vide s kim se sastajem, a ovo sve govorim pod pretpostavkom da se to dešavalo. Moj stav da su hteli da prikupe materijal da bi valjda nekog mogli da ucenjuju. Kada je u pitanju predsednik, pretpostavljam da su hteli da znaju s kim komunicira, kakav mu je stav po bezbednosnim i stranačkim pitanjima. Sve ukazuje da je pravljem jedan prsten oko predsednika. Nemam dilemu oko vežbanja snajperom da je potencijalna meta bio predsednik – uverava Vučević.

On podseća i na 2003. jer objašnjava da je isti kontekst i isti narativ.

- Jedna ozbiljna kriminalna grupa se osetila ugroženom i kreću u obračun. Pokidane su prethodne veze i karike i likovi ka sistemu bezbednosti. Došlo je do personalih promena u strukturi bezbednosti. Država je najavila i stavila u agendu da ide u obračun sa organizovanim kriminalom. Tu je hapšenje Darka Eleza, oni se u tom trenutku osete ugroženo i kreću da se ponašaju nešto slično kao zemunski klan. Podsetiću vas da je zemusnki klan ubio premijera Đinđića kada je objavio rat protiv njih i kada su izgubili potporu u državnim strukturama. Ono što je sada važno za klan Veljka Belivuka da se pažljivo prikupe dokazi koji će biti validni za sud i koje će dovesti do pravosnažnih sudskih presuda, a prikupljanje relevatnih dokaza je izuzetno težak i komplikovan posao – ističe Vučević.

On takođe naglasava da jaki ljudi čine jake institucije.

- Nije isto da vam je predsednik Vučić ili Pera Petrović koji nema energiju, hrabrost. Nije isto ko je kancelar u Nemačkoj, Angela Merkel, koja je dobila četiri mandata, ili neko drugi.

O izjavi Vlade Đukanovića

Na pitanje kako je shvatio pismo stranačkog kolege Vlade Đukanovića, kaže se gotovu u svemu slaže sa onim što je napisao, ali da mu jedino zamera da ne može sebe da stavi u prvi plan da je uvređen i da neće u tome učestvovati ako se nešto ne sprovede.

- Mora da nauči i da mora biti trpeljiv i strpljiv. Ako predsednik Vučić kao najugroženiji ne donosi poteze koju su prenagljeni i prebrzi, onda Vlada Đukanović, ni Miloš Vučevićn i bilo ko drugi nemaju pravo tako da se ponašaju. Vlada Đukanović u 90 odsto pisma je pravu i razumem ga jer je emotivan i pošten i njega to boli. On je iskren čovek, ali isto tako da mora da razume da u politici odluke moraju da se donose staloženo – rekao je Vučević.

Kada je reč o vakcinaciji u Novom Sadu, on je rekao da protiče u najboljem redu, i da je odziv dobar.

Grad Novi Sad

Kurir