Vučević: Ponosan sam sto je Aleksandar Vučić održao lekciju iz čestitosti pred celom Evropom!

"Ponosan sam na svoju Srbiju, ponosan sam što je Aleksandar Vučić sinoć održao lekciju iz čestitosti i pravednosti pred celom Evropom!", napisao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na svom instagram profilu.

On je istakao da "Srbija osuđuje sve zločine, ali da nikada neće dozvoliti da bude gažena i ponižena".

- Predsednik je učinio veoma važnu stvar - podsetio je koliko Hag "favorizuje" Srbe, pa umesto svima, sudi najviše Srbima, a za to vreme zločinci drugih narodnosti prolaze nekažnjeni. To je nepravedno, to je neetički i to neće moći zauvek da traje! Dragi građani, i ovo će proći, pravda je spora ali dostižna, a istorija će pokazati koliko je danas hrabro, u duhu iskonskih evropskih vrednosti, predsednik stao u odbranu istine. Predaja nije opcija. Živela Srbija! - rekao je on.