Vučević:Prisetimo se danas junaka iz prošlosti, njihovih pobeda, ali i patnji kroz koje smo prošli!

"Vidovdan je dan kada se sučeljavaju prošlost i sadašnjost i, ispunjen ponosom, vidim da i dalje čvrsto stojimo na pozicijama naših slavnih predaka", istakao je gradonačelnik Novog Sada Miloš

Vučević na svom Instagram profilu.

- Proviđenje je htelo da se brojni sudbinski događaji odigraju baš 28. juna - još od onog prvog, krvavog Vidovdana, kada smo na Kosovo stavili večitu tapiju, preko sarajevskih Gavrilovih pucanja koji su nagovestili slobodu, pa uspostavljanja države nastale na rekama srpske krvi, a za Vidovdan pre 73 godine je odjeknulo i gromoglasno NE diktatoru od koga je strepeo ceo tadašnji svet. Ko je hteo da nas povredi birao je baš ovaj praznik za to, jer su dobro znali da je Vidovdan simbol same Srbije, njene slobode, nepokornosti i svih onih vrednosti koji su uzidani u temelje naše najlepše i jedine otadžbine. Prisetimo se zato danas junaka iz prošlosti, njihovih pobeda, ali i patnji kroz koje smo prošli. Srećan vam ovaj sveti praznik, braćo i sestre, jer, Vidovdan - to smo mi!

Grad Novi Sad