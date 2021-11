ZAPOSLENI, A BESPOSLENI MARKSISTA, DRŽI KONFERENCIJU U RADNO VREME

SAOPŠTENjE GO SNS U NOVOM SADU

Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković održao je danas konferenciju za novinare, gde je izneo niz neistina, ovog puta o rekonstrukciji bazena na SPENS-u. Ono što je novinarima prvo palo u oči, a na šta Novaković nije hteo da odgovori, već je prekinuo konferenciju, je to što je ona održana u radno vreme, a poznato je da je Bora Solunac zaposlen u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije. To znači da je konferencija dotičnog, koji se već godinama unazad ne pojavljuje na poslu, održana o trošku poreskih obveznika Novog Sada. U opisu radnog mesta Bore Novakovića sigurno da ne stoji da obavlja stranačke poslove od 7 do 15 časova.

Gradski odbor Srpske napredne stranke obaveštava građane da će radovi na rekonstrukciji bazena na Spensu i ispravljanje propusta izvođača radova biće okončani do 15.decembra, a da će troškove snositi izvođač radova. Trenutno je u toku postavljanje cementne košuljice. U bazenu će biti postavljene najkvalitetnije pločice nemačkog proizvođača. U potpunosti je rekonstruisan i toplifikacioni sistem, a sledi i postavljanje hidroizolacije. Bazen će odgovarati FINA standardima. Jedino se pitamo da li marksista razume šta znače FINA standardi. Isto tako se pitamo šta bi marksisti značio obilazak radova na bazenu koji postavlja kao zahtev upravi SPENS-a? Da li hoće da analizira rekonstrukciju iz ugla Marksa, Engelsa i Lenjina, jer se u građevinarstvo apsolutno ne razume. Ono za šta je jedino stručan je uzimanje masnih provizija, glasanje na daljinu, napadi na službena lica i upadi u institucije sistema. Novaković je faktički zaposlen, a praktično besposlen.

Srpska napredna stranka ovom prilikom želi da podseti Novosađane da će Gradsko veće predložiti rukovodstvu SPENS-a da se građanima za strpljenje oduži besplatnim ulaznicama za bazen. Ovim putem želimo da obavestimo i žitelje Futoga da će uskoro početi izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa bazena u tom prigradskom naselju. Nama je na prvom mestu zdravlje građana, za razliku od onih koji su se u životu jedino bavili krađom novca poreskih obveznika. Problem koji ih poslednjih devet i po godina jedino tišti je to što su im slavine na svim nivoima zavrnute.