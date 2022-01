U Novi Sad se slivaju investicije, nezaposlenost za 10 godina manja za 54 odsto, prosečna plata viša od 78.000

Budžet grada Novog Sada od skoro 35 milijardi dinara troduplo veći u odnosu na 2011. kada je vladao DS! Nezaposlenost smanjena za 54 odsto, prosečna plata u veća od 78 000 000 dinara

Rekordan budžet grada Novog Sada od skoro 35 milijardi dinara, rast zaposlenosti, kontinuirano poboljšavanje kreditnog rejtinga, priliv stranih investicija i sve veća zainteresovanost da se inostrani kapital plasira u vojvođanskoj prestonici, ali i briga za najmlađe sugrađane za koje je već pune dve godine boravak u vrtićima besplatan, sigurni su pokazatelji stabilnih gradskih finansija i činjenice da se njima domaćinski upravlja.

Decenija ekonomskog progresa u Novom Sadu

Sve ovo, rezultiralo da se u poslednjoj deceniji, nakon promene vlasti u Novom Sadu 2012. godine, u vojvođansku prestonicu slije čak 29 značajnih investicija, što je dovelo do otvaranja novih 11.500 radnih mesta. Ono što je izuzetno za Novi Sad je da se u njega dolaze investicije kako sa Istoka tako i sa Zapada.

Dragan Dobrašinović, predsednik pokreta Uspravna Srbija i bivši lider Koalicije za nadzor javih finansija navedene pokazatelje rasta i razvoja Novog Sada ocenjuje kao pozitivne.

Moramo imati u vidu da je sve to uvezano: najčešće nikada za procvat ili propast nečega nije kriva samo jedna strana. Činjenica jeste da se u Novi Sad slivaju investicije, ali rast kreditnog rejtinga nije samo stvar Novog Sada, već pre svega Republike, pozitivnih propisa, stanja u Tužilaštvu. Što se tiče dolaska investitora, često je pozadina njihove odluke gde će oni plasirati svoj kapital politička. To što je u Novom Sadu nezaposlenost smanjena za 54 odsto je odlična vest, kao i otvaranje novih radnih mesta, što je opet delom posledica dolaska investitora kod nas. U svakom slučaju, svaki pozitivan pokazatelj je dobar i ja ga pozdravljam – kaže Dobrašinović.

Budžet se troši uz konsultaciju sa građanima!

To što su Novosađani preko onlajn platforme ”Tvoj grad” imali prilike da sami kandiduju 10 projekata na koje smatraju da u 2022. Godini treba da se troši deo budžetskog novca, za Dobrašinovića je odlična vest.

Građani su imali prilike da iznesu svoj stav, kažu šta misle i to je jako dobro, to je zapravo participativna demokratija što je jako značajno. Trošenje dela budžeta uz direktne konsultacije sa građanima imaju samo retki gradovi – istakao je on.

Budžet Srpske Atine troduplo veći od 2011. godine!

Poslanik u Skupštini Srbije Gojko Palalić kaže za NS uživo da su „uz odgovornu politiku i pravu viziju – rezultati i ubrzan razvoj Srpske Atine neizostavni”!

Za razliku od 2011. godine kada je budžet Grada Novog Sada iznosio 14 milijardi dinara, danas zahvaljujući vođenju odgovorne politike zasnovane na temeljnom, ozbiljnom i posvećenom radu na svim poljima, gradski budžet iznosi skoro 35 milijardi dinara, što predstavlja pravi pokazatelj snage, privredne aktivnosti i razvoja naše Srpske Atine! Izgradnja četvrtog mosta u našem Gradu, koji je prepoznat kao projekat od nacionalnog značaja, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, biciklističko-pešačkog mosta koji će povezati Kej Žrtava Racije sa Petrovaradinskom tvrđavom, nove biciklističe staze, vrtići i osnovne škole samo su neki od projekata koji će se realizovati u narednom period – navodi Palalić.

Novi Sad uz Beograd– lokomotiva razvoja Srbije

On ističe da “konstantni napadi predstavnika bivšeg režima prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i gradonačelniku Novog Sada – Milošu Vučeviću predstavljaju samo jedan razlog više da radimo još marljivije i da ne odustajemo od borbe za ekonomski jaku i pristojnu Srbiju”.

Upravo zahvaljujući vođenju te odgovorne politike Srpske napredne stranke – naš Grad, pored Beograda, postao je lokomotiva razvoja Srbije, koji danas može da izdvoji značajna sredstva za ulaganje u infrastrukturu, zelene projekte i druge oblasti od značaja za bolji život svih nas. Novi Sad nastavlja svoju transformaciju na bolje, a Miloš Vučević – prvi čovek u istoriji našeg Grada koji je dobio poverenje da u tri uzastopna mandata bude gradonačelnik svakako da opravdava ukazano poverenje, jer uspešno rešava višedecenijske nagomilane probleme i vodi evropsku prestonicu kulture sigurnim koracima napred u stvaranje bolje budućnosti za sve naše sugrađane – kaže Palalić.

Krupne investicije se samo nižu: Novi Sad izbor japanskog Nideka, nemačkog Kontinentala, švajcarskog Beri Kaleboa

Samo tokom prošle godine strani investitori su potpisali sporazume o ulaganju i uložili 262,9 miliona evra: Nidek, Kontinental i Beri Kalebo. O veličini i efektima samih investicija svedoči činjenica da će ova poslednja, Kontinentalova, prema procenama sama da uveća BDP Srbije za više od 2 odsto.

Sve one se pozitivno oslikavaju i na sam grad. Pored toga što je Novi Sad uspeo da se čvrsto pozicionira među značajnijim investicionim destinacijama u ovom delu Evrope i sve češće je nazivan domaćom “Silicijumskom dolinom”, budžet Novog Sada, koji se troši na brojne projekte, udvostručen je na 34,46 milijarde evra. A nezaposlenost je od 2012. do 2019. godine pala za 54 odsto, tj. sa 29,8 na 13,9 hiljada nezaposlenih.

