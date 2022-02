Vučević: Naša država i vođstvo razmišlja svojom glavom, ne sedi na tuđim stolicama i vodi se nacionalnim interesima

U narednim danima ćemo videti formiranje budućih koalicija i isticanje još nekih kandidatura kako se približavamo Sretenju, kada se očekuje raspisivanje parlamentarnih i gradskih izbora, rekao je gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS Miloš Vučević gostujući u jutarnjem program u TV Pink.

Vodimo se svojim nacionalnim interesima i to je osnovni postulat politike SNS

Maske padaju, lica su jasnije, odnosi su još transparentniji. Ono što je nejasno kod onih koji se kandiduju kao neka alternaciju SNS i Aleksandru Vučiću, jeste njihova politika po ključnim pitanjima KiM, regiona, vojne neutralnosti, da li će nastaviti investicioni ciklus, da grade brze pruge, dovoditi investitore…. S druge strane, SNS vodi nacionalnu politiku i nastaviće čvrsto da čuva i sprovodi politiku punog suvereniteta Srbije. Mi smo narod i država koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj, a ne tuđim stolicama i vodi se svojim nacionalnim interesima. To je osnovni postulat politike SNS iz koga proizilazi i oblast ekonomije i finansija, kulture, sporta. Insistiramo na samostalnosti Srbije.

Vučić ima moralnu i obavezu i odgovornost prema građanima ove zemlje da nastavi da radi svoj posao

Komentarišući takozvane ekološke proteste, on je naveo da se ne zna šta im je cilj, osim da naprave haos, jer „znaju da ne mogu da dobijaju onoliko glasova na izborima koliko bi hteli“.

Pokušavaju da šalju poruku da je ovde haotično stanje, da se ne zna ni da li će biti izbora. Opasno je to što je to mala grupa, ali medijski nesrazmerno zastupljena, pa se stvara utisak podele u javnosti. Siguran sam da ćemo imati proteste i posle 3. aprila sa nekoliko klasičnih poruka da je bilo krađe, da je neko vršio pritisak, da je bilo crnih džipova sa ćelavim ljudima, sve ono to oni klasično ističu. U nadi da će Vučić biti naš kandidat, a nadamo se da hoće, jer ne vidimo nikog drugog, verujem se da će o tome biti odlučeno 11. februara. Nemam dilemu da on ima moralnu i obavezu i odgovornost prema građanima ove zemlje da nastavi da radi no što je radio prethodnih godina. Šolakovi i Đilasovi mediji su sve agresivniji, prave tu fikciju da je tesan rezultat, da istraživanja pokazuju da je neizvesno da će pobediti, u šta niko ne veruje. Kod njih nema politike, ni programa, osim da kažu da će ukloniti spomenik rodonačelniku srednjevekovne srpske države! Vređaju građane, oni misle da nisu u istoj ravni sa svim građanima, misle da njihov glas vredi više i da ostatak naroda nema dovoljno znanja, da je ostatak naroda lak za zloupotrebu ili obmanjivanje – ocenio je Vučević.

Svima bi bilo i lepše i lakše da je pokušaj atentata na predsednika izmišljen

On je osudio pokušaj tajkunskih medija „da naprave parodiju i atmosferu kao iz filma „Balkanski špijun“ za mogućnost da dođe do pokušaja atentata na predsednika“.

Predsednica Vlade izađe na nacionalnu televiziju i kaže da je država Srbija zvanično od Interpola i Europola dobila podatak da se iz jedne zemlje EU sprema atentat na predsednika. Niko je ne demantuje iz tih institucija, a ovi tajkuni kao riba od tri slova sa brkovima se zalete i krenu da pričaju da je to sve fabrikovanje laži i fikcija. Pa, valjda bi Interpol i Europol demantovali to da nije tačno! Ovo, nažalost nije izmišljeno, a bilo bi svima i lepše i lakše da jeste – navodi Vučević.

On je istakao da Radoje Zvicer nije na čelu te kriminalne organizacije.

On je visoki oficir, ali ima neko ko je iznad njega, postoji politička mašinerija koja upravlja, političko liderstvo. Siguran sam da naše bezbednosne službe, i vojne i civilne, preduzimaju sve korake i da rade sve što treba vodeći računa o predsedniku Republike, bez obzira kako se preziva.

Narodna stranka ponižena odlukom Đilasa da on kandiduje Ponoša za izbore

Vučević je komentarisao i način na koji je došlo do odabira Zdravka Ponoša za predsedničkog kandidata. Kako ističe, Narodna stranka Vuka Jeremića je ponižena ovim Đilasovim postupkom.

Svi znamo da Jeremić sada sikće, ali da ne smeme ništa da kaže Đilasu. Narodna stranka je naravno ponižena sa ovim postupkom Đilasa, Đilas im uđe u njihovu prodavnicu pa im uzme šta hoće, ali naravno ne ide na kasu, nego izađe na vrata, već kako je navikao, bez plaćanja. I taj odnos nemojte zanemariti, da Dragan Đilas i oni koji su u toj hobotnici, Šolak, da uopšte ne uvažavaju čak ni proforme one koje nazivaju vsojim koalicionim partnerima. Zamislite kakav bi onda imali odnos prema drugima? Zamislite njegov odnos prema građanima Srbije. Ali to smo mogli da vidimo kad smo vodili Beograd i Srbiju, kako je išao tok novca, budžeti su se smanjivali, a privatni budžeti su rasli i otvarao se enormni broj konta po čitavoj planeti.

Ističe da o Ponošu najviše zna Boris Tadić u čije je vreme Ponoš postavljan i smenjivan na mesto načelnika Generalštaba, na kojem se svojski trudi da što je više moguće uništi srpsku vojsku.

To je na sramotu svih nas ko nam je bio načelnik Generalštaba u tom periodu, pre svega šta nam se dešavalo u Vojsci Srbije u toim trenucima. Mi smo bili bukvalno pred zatvranjem Vojske Srbije, čak su i tenkove uništili.72. I 63. brigadu su stavili u status bataljina, čak su im i zastavu uništili, ponizili su elitne vojne jedinici, jedinice koje su učestvovale u teškim bitkama. Bežali su od istine da smo se mi uvek borili oslobodilački, da su mnogi ljudi položili svoje živote, da smo se borili za očuvanje svoje države. Mi smo se odrekli svega toga, a onda smo krenuli da topimo tenkove, da prodajemo zolje, da rasturamo čitav odbrambeni sistem, a išao je ključni narativ da nama ne treba vojska, jer to košta, i Bože moj, mi nećemo da ratujemo, sa kim ćemo da ratujemo, to je sve prijateljsko okruženje, daj da mi ugasimo Vojsku, tu su drugi da nas čuvaju. A doveo je predstavnike druge vojske u Generalštab da vrše nadzor. Oficiri za vezu britanske vojske su sedeli u generalštabu. Načelnik Generalštaba je topio tenkove i razoružavao vojsku koju je vodio, a sada bi da vodi državu.

Navodi da država Srbija nema dilemu, i da Srbima na Kosovu i Metohiji mora biti omogućeno da glasaju na izborima.

Mislim da su i Lajčak i Eskobar svesni šta znači ako se Srbima ne dozvoli organizovanje izbora na Kosovu i Metohiji. Teško da ćete više videti bilo kakve izbore u opštinama gde su Srbi na vlasti i gde su Srbi većina na teritoriji Kosova i Metohije. To je gaženje elementarnih ljudskih prava. Pri tome se OEPS ponudio da bude suorganizator srpskih izbora i na teritoriji Kosova i Metohije. Što se tiče države Srbije, ja i kao potpredsednik SNS-a nemamo dilemu, izbori moraju biti održani i na Kosovu i Metohiji, jer tamo žive naši državljani i naši građani i mi tu teritoriju vidimo kao deo naše države, kao deo Republike Srbije u skladu sa međunarodnim aktima. Ako Aljbin Kurti to odbije, to vodi u sve veće udaljavanje od pregovaračkog procesa. Da li Aljbin Kurti zaista veruje da Kosovo treba da bude bez Srba, da li on sanja o tome da očisti Kosovo potpuno od Srba, od malog broja Srba koji su ostali tamo u odnosu na nekadašnju situaciju? Da li to odgovara potpuno međunarodnoj zajednici u ovom trenutku, nisam siguran.

Mi smo sve ispunili iz Briselskog dijaloga, a oni osam godina posle gotovo ništa

Vučević je istakao da ga brine sporazum potpisan u Tirani između Albanije i takozvanog Kosova o proširenju bezgraničnog pojasa na još 30 kilometara.

- Oni su u sada u režimu malograničnih prelaza koji su oni sada proširili na 30 plus 30, to je 60 kilometara tog pojasa. Dalja izjava i dalji kontekst tih sporazuma jeste da to treba da dovede do ujedinjenja Albanije i Kosova, odnosno stvaranja jedinstvene albanske države, gde oni ne isključuju ostale teroitorije. Meni je interesantno kako je Crna Gora tu spokojna, i Severna Makedonija. Mi smo sve ispunili iz Briselskog dijaloga, a oni osam godina nisu ispunili ono što je glavno iz tog sporazuma, odnosno gotovo ništa nisu ispunili.

Pita se, kakav bi odjek u regionu postigla ideja Beograda i Banjaluke da sklope isti ovakav sporazum.

- Zamislite dogovor Beograda i Banjaluke da se ukidaju granični prelazi i da to treba da olakša kretanje građanima preko granice, a da onda ide izjava da se očekuje i stvaranje zajedničke države u nekom periodu. Poletelo bi ne drvlje i kamenje, poleteli bi avioni i dronovi na nas, proglasili bi nas ponovo genocidnim agresorskim narodom. To bi odma bilo kao da smo ugrozili region, odmah bi se javilo Sarjevo, Zagreb, Priština, Podgorica, svi bi ustali i rekli šta je ovo, šta se dešava, ovo je destabilizacija. Kada Albanija to kaže o Kosovu, onda je to ok i onda se to kao podrazumeva. I posle ide i ona najbezobraznija rečenica prema nama – Pa prihvatite realnost. Koju realnost? Jel smo ubijali, bombardovali, proterali? A vi ne prihvatate realnost Republike Srpske, to nije realnost? Mi poštujemo Bosnui i Hercegovinu, vi morate da uvažavate Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Morate da poštujete da skoro trećina u Crnoj Gori su Srbi i da se izjašnjavaju kao Srbi, a duplo od toga govori srpski jezik. Kada mi to kažemo to je destabilizacija regiona. Politika svostrukih aršina je nešto što ćemo gledati još dugo dugo.

Ne postoji pravda za srpske žrtve, njih ne smete ni da spomenete

Komentarisao je poslednju ispovest jedne od majki Srebrenice u kojoj se govori o svim strahotama koje su preživeli Srbi u Podrinju. Kako kaže, problem je što Srbi sami ne znaju kako su Srbi stradali tamo.

Problem je što vi to ne smete da kažete u Srbiji. Jer kada to kažete osećate se neprijatno, jer je napravljena atmosfera da mi svi moramo da pričamo o zločinu u Srebrenici, a ako kažemo da se srpsko stanovništvo postradalo u Podrinju i da je to isto dovelo do loših stvari u daljem periodu, onda vam kažu da to ne spominjete i da bežite od odgovornosti i od istine. Ne postoji pravda za srpske žrtve. Ne smete da spomenete srpske žrtve. Mi nismo 70 godina smeli da spomenemo kako smo stradali u Drugom svetskom ratu zato što nam je neko rekao da mora da postoji bratsvo i jedinstvo. A stradali smo i u Jasenovcu, i u Sremu i u Južnoj Bačkoj… A mi nemamo lekciju u udžbenicima da je se dogodila Racija i da su ubili par hiljada ljudi do 23. januara 1942. Mi više žalimo za drvetom nego za nekim ljudima, anročito ako su ti ljudi srpskog imena i prezimena. A da neko ne bi izveo iz konteksta, svi volimo drveće i treba da ga bude više, i nije za porediti, ali danas ako imate neki skup o seči stabala, doći će više ljudi nego na neki skup gde treba da se prisetimo nevino stgradalih žrtava. Niko ne želi da se vraća u prošlost, ali mi moramo da razumemo prošlost da bismo bili spremni za sadašnjost i budućnost. Ne želimo da se vraćamo u prošlost, niko ne želi da se svađa i da ide u ratove. Nama treba istorisjki sporazum i sa Albancima i sa Bopšnjacima, mi želimo i najbpolje moguće odnose sa Hrvatskom. Ali ne smemo da nipodaštavamo srpske žrtve. Mi moramo da razumemo druge, ali i nas moraju da razumeju da imamo veliku bol za naše žrtve.

Krivokapića koštalo mandata koketiranje sa raznim stranama

Vučević je govorio i o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori. Kako kaže, DPS se bori svim sredstvima da se vrati na političku scenu.

Vidim da je neko spolja stisao taster. Situacija je da se DPS ponovo, ni kriv ni dužan, vraća na neku politički scenu, i ako dođe do formiranja te manjiske vlade, što je gospodin Abazović dobio zadatak da uradi, manjinska vlada nije vlada nacionalnih manjina nego u smislu podrške u parlamentu. Do toga može da dođe samo uz podršku DPA – smatra on.

Vučević smatra da je definitivno Zdravko Krivokapić juče izgubio svoj mandat što se tiče ove vlade.

Rekao bih da je za to najviše kriv on sam, jer je koketirao i levo i desno i napravio je istorjsku grešku, nije ispunio misiju koju je obećao i nije potpisao Temeljni ugovor sa SPC. Da je to uradio i da sada mogu da ga smene čista obraza, ali je on stalno nešto odlagao i taktizirao i došao do toga da mu Dritan Abazović više priča o Temeljnom ugovoru nego što je on. Očekujte Mila Đukanovića koji brani vsoj život i svoju slobodu koji je vrlo agresivan u svakom smislu te reči i koji će pokušati da se vrati na tron i da nastavi da radi ono što je sada – rekao je Vučević.

