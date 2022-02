RAT U UKRAJINI: Vladimir Putin krenuo u vojnu invaziju! Da li i Evropi preti rat?

U 3.50 ujutru u Ukrajini su se začule prve eksplozije kada je ruska vojska krenula u "vojnu operaciju", kako su je nazvali. Rat se sa istoka i kriznih područja Donbas i Lugansk za samo nekoliko sati proširio na čitavu zemlju. Ukrajince su probudile sirene za opasnost i eksplozije, a za tili čas gradovi su bili blokirani: trgovine su zatvorene, gorivo ne može da se kupi, cene su skočile, banke isplaćuju ograničene količine novca, a uplašeni ljudi traže skloništa.

Za to vreme SAD i EU uvode nove sankcije Rusiji, NATO snage podržavaju Ukrajinu, ali Putin najodsečnije do sada upozorava "one koji bi bili u iskušenju da intervenišu".

- Ko god da pokuša da nas ometa, a još više stvori pretnje za našu zemlju, za naš narod, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će dovesti do takvih posledica koje nikada u svojoj istoriji niste doživeli. Spremni smo za svaki razvoj događaja - poručio je Putin.

Kako će se dalje razvijati ovaj sukob? Šta je bilo presudno da počne rat, a danima su se slala uveravanja da neće? Da li je ugrožena čitava Evropa?

Gosti Usijanja:

Draško Aćimović, nekadašnji počasni konzul Ukrajine

Dragan Šormaz, narodni poslanik i član Odbora za spoljne poslove

Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig