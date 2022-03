CENE SKAČU ZBOG RATA U UKRAJINI: Kakve mere će država doneti i kako će kriza u regionu da se odrazi na građane Srbije?

Miladin Kovačević, ekonomista i direktor Republičkog zavoda za statistiku i Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije istakli su da je neminovno da Srbija oseti posledice krize velikog ekonomskog rata, koji se vodi pored oružanog.

- Vedrija strana predsedničkog govora koja me je obradovala, pored svih teškoća, nije pominjana naša kanditatura pristupanja EU za određeno prilagođavanje političkim odlukama. Ako to nije pominjano nadam se da će ovo biti kratkog veka i da će ovaj ratni sukob proći brzo i da se nadam da ćemo se tada naći tamo gde smo se zatekli. A mi smo bili u jednom snažnom ciklusu rasta - ističe Miladin Kovačević u "Usijanju" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Investicije su jedan ključni vučni motor i domaćih investicija, a suština je što strane investicije vuku domaće naveo je Kovačević, koji je zaključio da smo presečeni sa ovim događajima.

- Najvažnije je da se osigura snabdevanje i stabilnost tržišta u narednih nekoliko meseci. Ova situacija ne može biti status kvo, nadajmo se da će u dogledom vremenu morati da krene u pozitivnom smislu i doći do završavanja oružanih sukoba. Svi poremećaji imaju globalni karakter. I ne daj bože, može biti i gora situacija da nekakav totalni ekonomski rat, pređe u svetski rat - naveo je Kovačević.

Mi smo na pragu ekonomske krize, a njeno trajanje zavisi od sukoba suprotstavljenih strana istakao je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

- Ono što je bitno, vlada veoma velika neizvesnost, koja su veoma dinamična. Vi ne možete biti sigurni šta će biti sutra. Potrebno je nadgledati situaciju, sankcije se lako definišu u obraćanju političarima, ali teško deluju u realizaciji. Važno je da kada pogledamo timove, možemo da pratimo izloženost naših kompanija oboj krizi i zaključak je da su izvoznici veoma pogođeni ovom krizom, a svi su pogođeni rastom cena energenata. Veoma je važno šta će se dešavati sa naftom, prirodnim gasom i valutama - kaže Stanić.

foto: Kurir televizija

Cela priča sa energentima ima širi kontekst, od koga upravo Srbija zavisi istakao je Kovačević.

- Cene su danas išle od 1.200 do 3.000 dolara po metaru kubnom. Nemačka je odjednom podigla tražnju, i jasno je da su ovo znaci panike. Oni pokušavaju da naprave sada te rezerve gasa, ono što je na duži rok alternativa je taj tečni gas iz Amerike. On je, pak nedovoljan, a rastu potrebe i u Evropi. To je onaj momenat kada potrošači postaju svesni da nedostatak energenata može značiti katastrofu. Gas proizvodi rast cena svih energenata. Rusija je drugi proizvođač nafte posle Saudijske Arabije i oni mogu smanjiti proizvodnju. Cena gasa se neće vratiti na onu cenu koja je bila na početku ugovora - ističe Kovačević.

foto: Kurir televizija

Stanić je naveo da rastu i cene hrane.

- Pšenica, kukuruz, ulje, sve raste, a to predstavlja i problem na širem nivou. Dalje posupljenje cena može da izazove probleme i u drugim zemljama. Infacija je skočila, a to može da ide dalje. Sve cene se odražavaju i na druge proizvode. Inflacija može biti dvocifrena - kaže Stanić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.