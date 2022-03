Građani Novog Sada taoci ekstremne političke manjine Karanović: Nije im cilj nikakav GUP već izazivanje STRAHA I NEMIRA

Potez ekstremne političarske manjine levičarskih organizacija pod vođstvom ovekovečenog srbomrsca Barjana Brkovića, prema oceni sagovornika NS Uživo osim što je sraman, i skandalozan dovodi do situacije gde je ogromna većina građana praktično postala njihov taoc.

Podsetimo, Brkovića i desetak neistomišljenika u sali gde se održavala sednica Komisije za planove u vezi sa nacrtom Generalno urbanističkog plana bacila je dve dimne bombe i vikanjem onemogućila rad zbog čega je ona i prekinuta.

U godini kada je Novi Sad prestonica EKP imamo ovako vandalski čin

Analitičari su saglasni u oceni da iza svega stoji manja grupa ekstremista koja teroriše građane Novog Sada, koji postaju taoci njihovog ekstremizma i bezumlja.

– Kao građanin Novog Sada, pre svega, najoštrije osuđujem jučerašnji huliganski ispad jedne manje grupe levičarskih aktivista. U godini, kada je naš grad Evropska prestonica kulture i kada treba da se spuste političke tenzije i da se vratimo jednom normalnom, argumentovanom, političkom dijalogu imamo vandalski ispad pripadnika levičarskih organizacija, koji očigledno nasilnim metodama žele da se bore protiv ogromne većine Novosađana koji žele razvoj Novog Sada. Treba pre svega da ostavimo struci da da svoje mišljenje, a ne da o razvoju grada odlučuju levičarski ekstremisti koji čak ni ne žive u Novom Sadu – kaže za NSuživo Gradimir Banković, saradnik Centra za društvenu stabilnost. Predrag Rajić, politički analitičar kratko navodi da je krajnje vreme da se državni organi pozabave ovim huliganima. – Ovakav vandalizam je samo kruna kampanje terora koju vrši ovaj pojedinac sa svojim saradnicima. Krajnje je vreme da se državni organi pozabave ovim huliganizmom i primene zakon – jasan je Rajić.

Nasilje u ovom kontekstu dobilo kontekst urbani terorizam

Ognjen Karanović, politički analitičar i istoričar, kaže da je nasilje u ovom slučaju dobilo format “urbanog terorizma”.

– U poslednjih nekoliko meseci postalo je sasvim jasno da nesvršeni i neuspešni student Megatrenda, Brajan Brković nema nikakvih namera da se politikom ili političkim aktivizmom bavi na jedan ozbiljan, institucionalan način. Jednostavno, nasilje predstavlja okosnicu njegove borbe, a to nasilje dobilo je format “urbanog terorizma”. Metode koje on primenjuje, kao i njegovi sledbenici, već su poznati u istoriji političkog nasilja. Svojevremeno, slične metode primenjivali su pripadnici terorističke IRA. Ne interesuje njega nikakav GUP, niti život građana Novog Sada. Još manje ga zanimaju “ekološka pitanja”, čiji je zastupnik, postao odnedavno, kada je i tu agendu upisao u listu svojih navodnih interesovanja. Sve te agende i njegove akcije, neko finansira. Neko to organizuje. Pitanje je zašto? – kaže Karanović i dodaje:

Čovek bez zaposlenja u osnivanju NVO koriste skraćenice da upute preteću poruku

– Čovek bez zaposlenja, bez kvalifikacija poseduje, očigledno, sredstva da osniva različite NVO, poput ove organizacije OSA, sa tim vrlo zanimljivim akronimom, koji bi građanima Novog Sada trebalo da uputi jednu preteću poruku. Opet, bez jasnog ili sa nepoznatim načinom finansiranja njegovih različitih aktivnosti, Jevremov unuk (deda mu je bio zastupnik nastranih drljevićevsko-komunističkih ideja o ustrojstvu crnogorskog nacionalnog identiteta, što predstavlja uvredu, pre svega za crnogorski narod), postao je protagonista svih rušilačkih akcija nekoliko desetina huligana u Novom Sadu, koje sam Brković regrutuje iz cele Vojvodine. Cilj im nije izmena GUP, niti im je cilj unapređenje životnih uslova za građane Novog Sada. U stilu nacističkih jurišnika, cilj im je izazivanje straha i nemira. Cilj im je nasilna smena legalno i demokratski izabranih političkih struktura u našem gradu, na čelu sa gradonačelnikom Milošem Vučevićem. Jučerašnje divljanje Brajanove falange, dokaz je ovih tvrdnji. Možemo samo da apelujemo na nadležne organe da konačno suzbiju divljaštvo ove opasne, nasilničke grupacije.

Brkovićeva falanga deluje po ugledu na Kurtija a u režiji Đilasove opozicije

Nemanja Zavišić, potpredsednik Skupštine AP Vojvodina, master pravnik i saradnik Centra za društvenu stabilnost kaže da je ovakav teror odraz jedne nemoći i frustracija zbog činjenice da se Novi Sad u poslednjoj deceniji, zahvaljujući gradonačelniku Milošu Vučeviću, promenio iz korena.

– Ono što se dogodilo na javnoj sednici povodom predstavljanja Generalnog urbanističkog plana Novog Sada je prvorazredni skandal u režiji ekstremističkih levo-liberalnih organizacija koje deluju pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa. Neposredni izvršilac ove sramne akcije, Brajan Brković, unuk je po zlu čuvenog Tuđmanovog štićenika i osvedočenog ustaše Jevrema Brkovića koji se u ne tako davnoj prošlosti veoma istakao u širenju antisrpske politike i progonu našeg naroda. Danas, njegov nestašni unuk i propali student, crnom farbom uništava srpsku zastavu, blokira saobraćajnice, maltretira sugrađane, razbija izloge na prostorijama Srpske napredne stranke i dimnim bombama, po uzoru na Aljbina Kurtija, prekida sednice radnih tela gradske uprave. To je sve odraz njihove nemoći i frustracije zbog činjenice da se Novi Sad u poslednjoj deceniji, zahvaljujući gradonačelniku Milošu Vučeviću, promenio iz korena – kaže Zavišić.

Sačekaće ih hladan tuš na izborima , Srpska Atina doživela potpunu reindustralizaciju

Ipak, kako navodi nasilnike i oni koji stoje iza ovakvog terora i politike mržnje sačekaće “hladan tuš” na izborima.

– Srpska Atina prošla je u poslednjih nekoliko godina kroz proces prave reindustrijalizacije, otvorene su desetine hiljada radnih mesta, realizovano je i započeto na stotine velikih infrastrukturnih projekata, a naš Novi Sad danas je regionalni IT centar sa dve veličanstvene titule – Evropska prestonica omladine i Evropska prestonica kulture. Sve to, nažalost, smeta Đilasovim perjanicama koji bi da nas vrate u ružnu prošlost, pa da njihov gazda ponovo uključi svoj “taksimetar”, i prodaje sekunde u javnom prostoru, puni dzepove i kupuje fudbalske klubove. Uveren sam da ih na izborima čeka veoma hladan tuš od građana, koji će siguran sam prepoznati politiku odgovornosti, rada i rezultata koju je trasirala SNS, za razliku od politike mržnje, podela i sukoba koju nude predstavnici bivšeg režima, a danas tajkunske opozicije – zaključuje on.

Podsetimo, ekstemisti su juče upali na Sednicu Komisije za planove u vezi sa Nacrtom Generalnog urbanističkog plana Novog Sada i razvili transparent na kojem je pisalo “Gup je glup”, a istovremeno su iz struje isključeni projektori na kojima je bila prezentacija predloženog Generalnog urbanističkog plana. Bacili su dimne bombe, a reagovala je i poslici jer su ovim upadom “aktivisti” ometali nastavak sednice i zahtevali povlačenje nacrta GUP. Kako je to izgledalo pogledajte na priloženom video-snimku:

Takođe, ovakvo ponašanje ekstremista osudili su premijerka Srbije Ana Brnabić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

– Pored revanšizma rušenja, predstavljena još jedna tačka iz plana, programa i vizije za budućnost Srbije koji nudi opozicija oko Ðilasa: (3) dimne bombe. Dimne bombe umesto konstruktivne, demokratske rasprave, sučeljavanja mišljenja ili davanja drugačijih predloga rešenja – navela je Brnabić na Tviteru.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da desetoro ljudi iz tih esktremno levičarskih organizacija blokira ceo grad.

-To što radi ta politička manjina vrlo je slično fašističkim oblicima delovanja. Oni mogu da blokiraju grad, raskrsnice, da maltretiraju ljude, ne propuštaju vozila, uništavaju prostorije SNS, bilborde, blokiraju rad sednice GUP-a. Ali, nažalost ne radi to ova grupica sama, već je sve u režiji Đilasovaca čiji su poslušnici. Postave transparent „GUP je GLUP“. To su ljudi koji nikada nisu živeli u Novom Sadu, i pitanje koliko je ko od njih proveo vremena u njemu. Sebi su dali za pravo, a finasirani od tajkuna da zaustave razvoj grada. Oni brukaju grad i Evropsku prestonicu kulture, jer su bez ugleda, časti i morala. Građani su postali taoci njihovog bezumlja, mržnje i esktremizma – rekao je Vučević.