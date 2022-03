ODGOVOR NA INFORMACIJU OBJAVLJENU U KURIRU

Povodom tekstova koji su izašli u dnevnim novinama Kurir i na portalu Kurir. rs dana 15.3. 2022. godine pod naslovom "Baka (88) rekla mi je da su je tukli jer nije bila dobra, telo joj je puno podliva! Horor u domu za stare na Voždovcu", dana 16. 3. 2022. godine pod naslovom "Zaštitnik građana pokrenuo postupak povodom bake iz staračkog doma! Unuci je zatekli u podlivima, tvrde da je zlostavljana" i dana 17. 3. 2022. godine pod naslovom "Pobeda Kurira! Zaustavljena tortura! Domu za stare u kom je mučena baka suspendovana licenca za rad!", Stefan Ćupić, PR Doma za smeštaj odraslih i starijih "Palma magnolija" iz Beograda, poslao je odgovor na informaciju:

- Nisu istiniti navodi da je baka G. B. zlostavljana u domu "Palma magnolija". Ona je bila korisnik doma od 1. 12. 2018. godine i nikada do sada nije bilo nikakvih problema. Prilikom prijema jedne korisnice nije nam rečeno da ista ima vaške. Kada smo to primetili, osoba je tretirana šamponom, međutim, preko peškira i posteljine vaške su prešle na još neke korisnike, o čemu je obavešten i domski lekar, kao i rodbina korisnika. Dana 4. 3. 2022. godine prilikom tretiranja korisnice G. B. šamponom protiv vaški došlo je do problema. Naime, tokom ispiranja kose G. B. ona je pružala otpor, pri čemu je sebe ogrebala po licu i šampon joj je ušao u oči. Kako G. B. ima i oboljenje očiju, negovateljica se uplašila da će joj šampon protiv vaški ozbiljno naškoditi i bila je prinuđena da joj odmah opere oči, što je dovelo do opiranja i vikanja bake G. B. i da bi obavila tretman do kraja, a pre svega isprala oči, korisnicu je držala za ruke, što je nažalost rezultiralo podlivima na rukama koji se vide na fotografijama. S obzirom na to da je reč o baki od gotovo 90 godina, nije potreban jak pritisak da se ostavi trag na koži. Veoma nam je žao što je do ovoga došlo, ali sve što je urađeno bilo je u interesu bake G. B. O ovom događaju date su izjave u policiji i nadležnoj inspekciji i na raspolaganje im je stavljena sve relevantna dokumentacija.

(Kurir.rs)