Nutri-Score - Slovni putokaz do zdravije ishrane

Kako bi kupcima olakšala izbor zdravije i izbalansirane ishrane, kompanija Delez Srbija je ceo asortiman privatne robne marke obeležila Nutri-Score semaforom. Nutritivna vrednost proizvoda nalazi se na prednjoj strani artikla sa oznakama u pet boja – od nijansi zelene, narandžaste do crvene i pet slova – od A do E. Prateći slovne oznake prilikom odabira artikala kupac na jednostavan način može da dobije informaciju o njihovom nutritivnom kvalitetu, jer upravo pripadajuće slovo i boja upućuju na odnos makronutrijenata proizvoda.

O navikama u ishrani, nutritivnom kvalitetu proizvoda i dodatnom obeležavanju artikala koji kupcu pomaže u dnevnom balansu u ishrani, na panelu „Vaš slovni putokaz do zdravije ishrane“ u organizaciji kompanije Delez Srbija, govorili su Maja Prlinčević, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja, Jovan Todorić, menadžer za održivost i zaštitu životne sredine kompanije Delez Srbija, nutricionistkinja Ivana Mišić i Maja Anokić, predsednica Centra potrošača Srbije.

Tim povodom predstavljeni su rezultati istraživanja kompanije Delez Srbija o značaju izbalansirane ishrane i Nutri-Score sistemu obeležavanja namirnica. Istraživanje je pokazalo da većina ispitanika misli da je zdrava ishrana važna, ali i da to nije uvek lako primeniti u životu. Takođe, oko 90 odsto ispitanika tvrdi da čita deklaracije, najčešće za specifične kategorije ili kada kupuje proizvode prvi put. Oko 60 odsto ispitanika deklaracije čita povremeno u zavisnosti od tipa proizvoda, dok 20 odsto njih čita samo kada je u pitanju neki novi proizvod. Artikli na kojima se najviše čitaju deklaracije su mleko i mlečni proizvodi, meso i mesne prerađevine, sir i čokolade. Kupci obraćaju pažnju samo na određene informacije sa deklaracije koje su njima od značaja poput ugljenih hidrata, soli, masti.

„U poslednje vreme, zdravija ishrana je u sve većem fokusu. Ljudi sve više pažnje obraćaju na namirnice koje kupuju, čitaju deklaracije i edukuju se. Nutri-Score sistem obeležavanja je mnogostruko koristan jer nam pomaže da lakše odaberemo namirnicu koja nutritivno odgovara našim željama i potrebama. Nutri-Score sistem obeležavanja podrazumeva da se ne treba fokusirati isključivo na proizvode sa oznakama A i B, a potpuno se odreći oznaka D i E. Suština je upravo u ravnoteži – proizvode koji imaju „zelenije“ boje poželjno je konzumirati češće i u većoj meri u odnosu na proizvode obeležene crvenom ili narandžastom bojom za koje se opredeljujemo povremeno“, objašnjava nutricionistkinja Ivana Mišić.

Zanimljivo je da je nutritivna tablica i dalje najzastupljeniji način informisanja o nutritivnom sastavu proizvoda, a 41 odsto ispitanika prepoznaje Nutri-Score kao sistem za nutritivno obeležavanje proizvoda.

„Nacionalni program prevencije gojaznosti dece i odraslih, koji je usvojen 2018.godine ima nekoliko važnih ciljeva u okviru pomocije i očuvanja zdravlja, kao što su smanjivanje faktora rizika za hronične nezarazne bolesti putem aktivnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, bolje razumevanje uticaja načina ishrane i fizičke aktivnosti na zdravlje, kao i pozitivnog uticaja preventivnih aktivnosti, podsticanje razvoja, jačanja i implementacije politika i akcionih planova usmerenih na unapređenje ishrane i povećanje fizičke aktivnosti na globalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i nivou zajednice u koje su uključeni svi sektori društva i monitoring nad naučnim podacima o ključnim faktorima koji utiču na ishranu i fizičku aktivnost“, ističe Maja Prlinčević, Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravlja.

Širok asortiman kvalitetnih proizvoda sa Nutri-Score oznakom u Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop&Go prodavnicama omogućava da se napravi idealan jelovnik izbalansirane ishrane.

„Kao kompanija koja je strateški posvećena temi zdravije ishrane kontinuirano pronalazimo različite načine da kupcima olakšamo svakodnevne izbore. U protekle dve godine radili smo na nutritivnom obeležavanju svih proizvoda naše privatne robne marke i kroz nutritivni semafor potrošačima omogućili da prilagode svakodnevnu ishranu svojim potrebama. Drago mi je što kupci sve više prepoznaju važnost zdravije ishrane, a mi ćemo nastaviti da radimo na dodatnoj edukaciji kako bismo pružili doprinos stvaranju njihovih još zdravijih navika i olakšali im zdraviji izbor“, kaže Jovan Todorić, menadžer za održivost i zaštitu životne sredine kompanije Delez Srbija.

Prema istraživanju, oko 60 odsto ispitanika tvrdi da se zaista zdravo hrani. Pod zdravijom ishranom ispitanici najčešće smatraju kuvanu i raznovrsnu hranu, konzumiranje voća i povrća u većim količinama i uzimanje dosta tečnosti. Kao glavni razlozi koji ih sprečavaju da se zdravo hrane istaknuti su nedovoljno vremena za pripremu obroka i percepcija da je zdravija hrana skuplja.

Predsednica CEPSa istakla je da prodavnice u Srbiji sadrže širok asortiman zdravijih proizvoda, što je za kupca veoma važno jer na jednom mestu može da pronađe kvalitetnu i proverenu zdraviju ishranu.

„Kao neko ko predstavlja glas potrošača, a svi smo potrošači, od najmlađih do najstarijih građana, imamo potrebu da naglasimo koliko je važno na prvom mestu informisanje o samoj ideji zdrave ishrane, kao i na koji način mogu doći do potrebnih informacija na tu temu. Treba napravitii dobar plan edukacije o benefitima zdrave i izbalansirane ishrane, kao i o načinu na koji svaki potrošač, pa i onaj sa najskromnijim mogućnostima kada govorimo o potrošačkoj korpi, može to sebi da priušti. Nadamo se i smatramo da zajedničkim delovanjem na ovom polju možemo u velikoj meri doprineti podizanju svesti naših potrošača, a samim tim i zdravijim izborima u budućnosti“, kaže Maja Anokić, predsednica CEPSa.

Oko 80 odsto ispitanika koji prepoznaju Nutri-Score sistem obeležavanja smatraju da je inovativan, dok 91 odsto njih kaže da je ovakav način obeležavanja proizvoda jedinstven. Kod oko 58 odsto ispitanika Nutri-Score oznaka ima uticaj na kupovinu namirnica, a manje od polovine bi kupovalo proizvode sa svim oznakama. Gotovo 90 odsto ljudi koji imaju osnovne informacije o Nutri-Score sistemu smatra da je potrebno i da drugi brendovi uvedu ovaj način obeležavanja proizvoda.

Istraživanje je sprovela istaživačka kuća onSpot tokom januara meseca na uzorku od 1036 ispitanika.

