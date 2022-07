POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU NOVE FABRIKE U NS Vučević: Nekada potpuno zapuštena livada postača snažna industrijska zona

Danas su gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, predsednik kompanije "Nidec Elesys Corporation" Tošiki Saito i direktor fabrike Aleksandar Nestorov, položili kamen temeljac za izgradnju nove fabrike japanske kompanije “NIDEC” u Novom Sadu.

To će biti druga fabrika u gradu koju gradi jedna od najmodernijih svetskih kompanija za proizvodnju električnih motora, a u pitanju je divizija te kompanije “Nidec Elesys Corporation”.

foto: Promo

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da nije bilo lako verovati da će nekada potpuno zapuštena livada, postati ovako snažna industrijska zona, kao što je to Sever 4.

- Posle dolaska Lira i CTP Investa, BMTS-a i Kontinentala, dočekali smo i fantastičnu vest, ne samo za Novi Sad, nego za celu Srbiju, a to je, da je velika japanska korporacija Nidek odlučila da investira u ovom delu Evrope upravo u našem gradu. Jedna njihova fabrika „Nidec Electric Motor“ je skoro završena i tu će na jesen ove godine početi instaliranje opreme, a u međuvremenu je doneta odluka o dolasku još jedne divizije „Nidec Elesys Corporation“. Upravo smo njen dolazak danas simbolično najavili, polaganjem kamena temelјca. Grad Novi Sad, kroz Upravu za građevinsko zemlјište i investicije, investira u dodatno komunalno opremanje, i sve to kroz koordinaciju sa CTP-om, i verujem da ćemo do kraja meseca završiti sve naše radove. Investirali smo u te svrhe 202 miliona dinara, a sve ukupno je Grad, da bi napravio ovaj industrijski park i radnu zonu Sever 4, investirao četiri milijarde dinara tokom sedam godina. To je pobeda Novog Sada i svih Novosađana, jer smo imali snage, novca i hrabrosti da to uradimo. Nastavlјamo sa planovima, a sada nam je cilј da Nidek dovede i treću diviziju u naš grad, uz otvaranje modernog istraživačko-razvojnog centra, gde bi se patentirale stvari vezane za proizvodnju. Pored poreza i novih radnik mesta, veliki su benefiti dolaska Nideka, kao i drugih velikih kompanija koje posluju ovde. Naime, ovo je deveta fabrika koju otvaramo u Novom Sadu posle 40 godina propadanja fabrika, a Japanci i Nemci su odabrali baš našu državu i grad za ne male investicije, što znači da mogu da se pouzdaju u lokalne i državne vlasti, a to svakako ne bi radili da ovde nije povolјna poslovna klima. Ovde će nekoliko stotina zaposlenih, a u krajnjoj fazi čak 1000 radnika, imati dobre plate i dobrog poslodavca - rekao je gradonačelnik Vučević.

1 / 3 Foto: Promo

Predsednik kompanije „Nidec Elesys Corporation“ Tošiki Saito je istakao da je ta kompanija, kao član „Nidek grupe“ dobila neizmernu podršku od strane Grada Novog Sada, predsednika Republike Srbije i ambasade Japana.

- Nadam se da će se dobra veza između dve zemlјe produbiti kroz osnivanje naše fabrike, odnosno poslovanje u Novom Sadu. Cilј nam je da postanemo matična fabrika za proizvodnju invertera za celo tržište Jugoistočne Evrope, a nadam se da ćemo što pre stupiti u kontakt sa odličnim kadrovima, koje Novi Sad svakako poseduje – rekao je Tošiki Saito.

