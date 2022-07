SPAS! Sve više država vraća ugalj u upotrebu! Dobro je da je Srbija sačuvala rudnike

Ekološka politika Evropske unije, po svemu sudeći, doživljava potpuni kolaps! Zbog krize s gasom, čija je isporuka iz Rusije smanjena usled rata u Ukrajini, sve veći broj zemalja članica se vraća na ugalj, koji su zbog znatno većeg zagađenja ranije izbacile iz upotrebe.

Ništa od plana

Za sada su se na energiju uglja vratile Austrija, Nemačka i Holandija, a prema rečima vršiteljke dužnosti direktora za međunarodne poslove i klimatske finansije u Evropskoj komisiji Eline Bardram, i cela EU će se privremeno vratiti na ugalj kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa.

Prethodno, struja proizvedena iz uglja u Uniji je skočila za 19 odsto u odnosu na period od godinu dana ranije, što potvrđuje da EU nije sposobna da sprovede svoju ekološku politiku za koju se godinama unazad zalaže i pokušava da je sprovodi. Naime, plan je bio da se do 2030. potpuno izbaci ugalj iz upotrebe, pa se već počelo i sa zatvaranjem elektrana na ugalj. Tako je pre samo nekoliko meseci francuska energetska kompanija EDF najavila skoro zatvaranje 162. evropske elektrane na ugalj. Istovremeno, evropski zvaničnici su govorili, došlo se do kraja kada je reč o evropskoj industriji uglja. Sada je jasno da od toga ipak nema ništa.

Stabilnost tržišta

Stručnjak za energetiku Stevica Deđanski ukazuje da je ova ekološka politika EU od početka bila isforsirana i da ne čudi da se sada suočava sa problemima.

- Svi brinu o ekologiji, sve države uključujući i Srbiju. Ali je ekološka politika Evropske unije bila isforsirana. Oni su zapravo napravili političku priču koja je realno neodrživa i to se sada i vidi. Morali su tome da prilaze na mnogo bolji način, srazmerno svojim mogućnostima da smanjuju korišćenje jednih, a povećavaju korišćenje drugih goriva - ističe Deđanski.

Srećom, dodaje, Srbija je sačuvala svoje rudnike uglja uprkos protivnicima toga, koji su tražili njihovo zatvaranje.

- Da smo to uradili, to bi nas dovelo u situaciju da nemamo dovoljno uglja sada. Jasno je da i Srbija navija za zelenu agendu, ali u takvoj srazmeri da se ne ugrožava stabilnost tržišta - dodaje on.

