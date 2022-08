KO ĆE BITI U NOVOM TIMU ANE BRNABIĆ: Kada će mandatarka formirati Vladu i kako će ona izgledati?

Srbija je čula ime mandatara - sadašnja premijerka Ana Brnabić ponovo je dobila poverenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za sastav nove Vlade. Međutim, već sada znamo da neće imati ceo mandat od četiri godine, već do 2024. kada će doći do novih promena u Vladi. Predsednik Republike je rekao da u premijerku ima bezgranično poverenje, ali da je prelomio da predloži nju u trenutku kada je, kako je naveo, "jedan od poslanika rekao da je Ana satanizovana". Istakao je da je premijerka u stanju da čini teške stvari od kojih ljudi beže i da je izuzetno lojalna i marljiva. U Usijanju pitamo - zbog čega je ograničen mandat buduće Vlade? Kako će izgledati resori i ko će biti novi ministri? Da li će Vlada moći da odgovori na sve teže i sve komplikovanije izazove - od energetske krize do "kosovskog čvora"?

Gosti Usijanja: Dejan Vuk Stanković, politički analitičar Boban Stojanović, politikolog Urednica i voditeljka emisije Silvija Slamnig

Gledajte Usijanje od 19.20 časova na Kurir televiziji!

Kurir TV