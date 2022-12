THE PRODIGY i INDIRA PAGANOTTO su prva imena jubilarnog Sea Star festivala 2023!

Svetski muzički velikani The Prodigy stižu na peto, jubilarno izdanje Sea Star festivala, koje će biti održano 19. i 20. maja 2023. godine u Hrvatskoj! Umaški festival će u laguni Stella Maris, na glavnoj bini, ugostiti najvažniji elektro pank bend svih vremena i energično lansirati novu festivalsku i turističku sezonu! Sea Star se ovim upisao u raspored jedne od najtraženijih globalnih turneja za 2023. godinu i stao rame uz rame sa vodećim evropskim festivalima kao što su EXIT, Mad Cool, Nova Rock i drugi.

foto: Promo

Još jedno ime Sea Stara je Indira Paganotto, psytechno zvezda u strelovitom globalnom usponu. Ona sada suvereno korača putem koji su ranije utabale Nina Kraviz i Amelie Lens, čiji su nastupi svojevremeno doveli Sea Star do usijanja, a Indiri će ovo biti premijerno pojavljivanje na festivalu! Ulaznice po poklon ceni od 3.900 dinara i sa 50 odsto popusta biće dostupne samo do četvrtka, 22. decembra, do kraja dana.

foto: Promo

The Prodigy su već decenijama okidač planetarnog ludila za elektronskim zvukom, a pesmama „Firestarter“, „Breathe“, „Smack My Bitch Up“, „Voodoo People“, „No Good (Start The Dance)“ i mnogim drugim kreirali su muzičku istoriju i ceo jedan žanr, ali i obeležili odrastanje generacija širom sveta. Posebnu povezanost imaju s našim regionom. Bili su prvi headlineri Sea Stara, jako su želeli da umaški festival uvrste u novu turneju, dok je povezanost s EXIT festivalom jedna od najvećih muzičkih priča našeg vremena. Koncertni spektakl i neiscrpnu energiju doneće na najveće bine u sklopu svetske turneje 2023. godine, koju su najavili rečima „Get ready for the new wave of fire!!!“.

The Prodigy i Sea Star su pisali zajedničku istoriju; bend je 2017. godine izazvao apsolutnu ludnicu na prvom izdanju festivala i lansirao ga kao jedan od vodećih na Mediteranu, a Umag postavio na mapu najboljih evropskih festivalskih destinacija. Bio je to nastup koji je i sam bend proglasio jednim od najboljih na tadašnjoj turneji, a koji i danas spada u sam vrh nastupa sva četiri izdanja Sea Stara.

„Kad smo pokrenuli Sea Star 2017. godine, plan je bio da ga tokom pet godina pozicioniramo kao jedan od najvažnijih festivala našeg podneblja, i tada smo pozvali Prodigy da nam daju veliki vetar u leđa na samom početku. Okolnosti su htele da peto, jubilarno izdanje dođe tek sedmog leta, ali zato su prvi Sea Star headlineri upravo ono što bi u svom programu želeli da vide svi veliki festivali sveta. Prodigy su birali i odabrali Sea Star, pokazujući da je naša misija uspela, ali i da su veze s EXIT ekipom snažne i večne“, izjavio je direktor Sea Star festivala Sanjin Đukić.

The Prodigy i danas predvodi Liam Howlett, osnivač, autor većine pesama, jedan od najkreativnijih muzičara našeg vremena i idejni tvorac electronic punk žanra. Rame uz rame s njim je i Maxim, moćni MC i jedan od najharizmatičnijih frontmena kompletne muzičke scene.

Prvi put na Sea Star stiže Indira Paganotto, jedno od najuzbudljivijih novih imena svetske elektronske scene, koje energičnim nastupima osvaja publiku širom sveta. Iza nje je decenija rada i usavršavanja talenta u studiju, kao i za DJ pultom, a u poslednjih nekoliko godina dobila je snažnu podršku vodećih techno imena – najnoviji EP „Lions Of God“, sa kog su sve pesme dostigle vrh Beatport-ove liste, kao i prethodno izdanje „Himalaya“, objavila je za KNTXT, izdavačku kuću belgijske DJ-ice i producentkinje Charlotte de Witte, a nije joj odolela ni Nina Kraviz, koja je njene do tada neobjavljene trake uvrstila u svoje setove.

Indira sebe opisuje kao „psytechno ratnicu do smrti“ i ima sopstveni lejbl ARTCORE. Ove godine je stala za najveće svetske festivalske pozornice, kao što su Tomorrowland i Awakenings, a imala je i nastupe u kultnim klubovima Printworks u Londonu i Amnesia na Ibizi. Posebno poglavlje započela je ovog leta sa EXIT festivalskom porodicom, gde je prvi put nastupila na No Sleep Novi Sad bini, a mnogima se i dalje sležu utisci sa njenog maestralnog zatvaranja novembarskog No Sleep festivala u Beogradu. Jedinstven spoj techno i psytrance žanrova uskoro po prvi put donosi i na umaški Sea Star festival, gde će magično okruženje lagune Stella Maris zasijati Indirinom snažnom energijom.

Ulaznice po poklon ceni od 3.900 dinara dostupne najkasnije do 22. decembra

Prvi kontingent festivalskih ulaznica po poklon ceni od 3.900 dinara i sa 50 odsto popusta dostupan je na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online. Broj ulaznica po poklon cenama je ograničen i biće dostupan do četvrtka, 22. decembra, do kraja dana.

