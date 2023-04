PREDSTAVLJENE INVESTICIJE KOMPANIJE „HEINEKEN SRBIJA“ Zbog ovoga je novosadska pivara jedna od tehnološki NAJNAPREDNIJIH U REGIONU

Predstavlјene nove investicije kompanije „Heineken Srbija“ zahvalјujući kojima je pivara u Novom Sadu trenutno jedna od tehnološki najnaprednijih u regionu.

Ulaganjem više od 16 miliona evra, pivara je dobila dodatnu liniju za limenke i unapređenu liniju za staklenu ambalažu, pri čemu je povećana operativna i logistička efikasnost, a emisije uglјen-dioksida smanjene su za više od 1000 tona godišnje. Sve to je doprinelo i povećanju proizvodnje i uposlenosti pivare za gotovo 50 odsto.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je prisustvovao ovom događaju.

- Kompanija „Heineken Srbija“ predstavlјa jedan od dokaza da je Novi Sad odlično privredno okruženje i da privlači svetske investitore. Osim toga što me raduje njihovo uspešno poslovanje, koje se itekako reflektuje na ekonomske parametre i pokazatelјe u našoj lokalnoj samoupravi, još me više raduje kada znam da poštuju mesto u kojem posluju, kroz izraženu društvenu odgovornost. Čelni lјudi kompanije su nam danas tokom sastanka izneli podatke o do sada realizovanim investicijama, kao i planove za budućnost koji su usmereni na razvoj i obiluju inovativnim idejama. Kako sam uvideo tokom obilaska postrojenja, kompanija je veoma posvećena uštedi prirodnih resursa i smanjenju potrošnje energije, a jednako su posvećeni brizi o zaposlenima. Želim im srećan nastavak rada, još mnogo investicija i da se u budućnosti uvek srećemo ovako lepim povodom - rekao je gradonačelnik Đurić i dodao da se nada da će broj od dve stotine zaposlenih u novosadskom „Heineken“-u samo rasti.

1 / 7 Foto: Grad Novi Sad

Nakon obilaska proizvodnih pogona pivare i predstavlјanja investicija, prisutnima su se pored gradonačelnika, obratili i generalna direktorka kompanije Neda Đokić, ambasador Kralјevine Holandije u Srbiji Nј.E. Jost Reinćes i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

Generalna direktorka „Heineken Srbija“ Neda Đokić istakla je da su investicije u pivari u Novom Sadu simbol dugoročnog održivog poslovanja kompanije u Srbiji.

- Kompanija „Heineken Srbija“ do sada je u Srbiji uložila više od 220 miliona evra. Doprinoseći razvoju lokalne privrede, svojim društveno odgovornim poslovanjem, želimo da ostanemo pouzdan partner prosperiteta ovog dela naše zemlјe, ali i cele Srbije – istakla je Neda Đokić.

Ambasador Kralјevine Holandije Jost Reinćes osvrnuo se na saradnju Srbije i Holandije, istakavši da zajednica holandskih kompanija u Srbiji stalno raste, a da je bilateralna trgovina između dve zemlјe premašila milijardu evra. Predsednik Pokrajinske vlade Mirović govorio je o velikom doprinosu koji ta kompanija pruža privredi Vojvodine, naglasivši da se njihov poslovni uspeh i ulaganja u našoj zemlјi, višestruko reflektuju na prosperitet cele države.