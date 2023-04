Pesnikinja TATJANA PUPOVAC piše o neobičnim junacima i poručuje: ŽIVOT LEP i da DOBRO na kraju MORA DA POBEDI

Tatjana Pupovac iz Novog Sada bavi se pisanjem pesama i priča za decu i odrasle. Do sada je objavila dve knjige za decu, zbirku poezije „Bubamarin svet“ i ilustrovanu „Priču o srcu“ i već na prvo čitanje je postala jedna od omiljenih pesnikinja današnjice.

Saznali smo koga sve možemo da sretnemo između tih korica i šta sve deca, ali i odrasli, mogu da čuju i nauče. - U mojim pesmama možete sresti razne junake i od njih može mnogo toga da se nauči. Od “Pužice” da iako sporo idemo možemo stići tamo gde smo zamislili. Od “Soma na sudu” možemo da naučimo kako da se borimo za pravdu a od „Bubamare“ da maštom možemo da proputujemo ceo svet. I zajedničko svima njima je dobrota, lepota i beskrajna radost. Na kraju svih mojih pesama i priča pobeđuju pravda i dobro zato što ja verujem u to i verujem da koliko god da je ponekad teško da sve na kraju ipak bude dobro – poručuje pesnikinja Tatjana.

foto: Samo Novi Sad

U njenim stihovima dočekuju nas veoma neobični i zanimljivi likovi poput Leptira Kupusara, Teretnog Voza i Prehlađenog Dimanjaka. Tatjana nam je otkrila odakle dolaze tolika originalnost i veoma nesvakidašnji motivi. - Posmatram svet oko sebe i u svemu vidim živa bića. Čak i u čajniku, u šolji, u dimnjaku, vidim njihovu dušu, nešto lepo u njima. Ta duša je vredna naše pažnje i vredna da ispričam priču o tome. Vidim neku konverzaciju među njima, sukobe, ljubav i kao da mi došapnu ono nešto lepo što im se dešava.

foto: Samo Novi Sad

Teme pesnikinje Tatjane, ne samo da deca i odrasli obožavaju da čitaju, nego su veoma često inspiracija i drugima. - Mnogi kompozitori su rekli da ima melodičnosti u mojim pesmama i kada ih komponuju da melodija sama izlazi iz njih. Gotovo sve su komponovane. Pevaju ih dečiji horovi pa i rok bendovi. Na raznim takmičenjima recitatora za decu, učitelji daju moje pesme, pa mi je posebna radost kad pošalju snimak dece kako ih govore. Neke od mojih pesama su poslužile i kao inspiracija za kratke filmske forme “filmopoete” a čak je bilo i diplomskih radova iz oblasti grafičkog dizajna kojima su junaci „Bubamarinog sveta“ bili modeli – podelila je kroz osmeh pesnikinja Tatjana.

foto: Samo Novi Sad

Tatjana Pupovac je učesnica mnogih domaćih i međunarodnih festivala za decu i rada gošća na susretima pesnika i dece u školama i vrtićima. - Divni su mi ti bliski susreti sa decom na kojima mogu odmah da vidim njihovu reakciju na moje pesme. Na takvim susretima često se dešava da inspirisani mojom poezijom i oni požele da pišu i na licu mesta onda izmišljaju stihove i raduju se kad vide da imaju talenat. Često dobijem i crteže dece koja su inspirisana junacima u mojim pričama odlučili da ih sami ilustruju, pa su tu Žabac, borba Šargarepe i Pice, Vrana u venčanici i mnogi drugi simpatični likovi.

foto: Samo Novi Sad

Pesnikinja Tatjana najsnažniju inspiraciju pronalazi na licima dece, u njihovim očima, u osmesima, kada pročitaju neke od njenih pesama i veoma je raduje kada roditelji sa njom podele čarobne porodične trenutke. - Posebno me raduje to kad mi roditelji pošalju fotografije svoje dece na kojima su oni zaspali sa mojom knjigom, dok ih uspavljuju uz „Bubamarin svet“ ili „Priču o srcu“ ili kada pošalju snimke dece na kojima oni uče da čitaju iz mojih knjiga i kada oni koji nikada nisu voleli da čitaju, zavole čitanje baš tako. To je nešto što me dodatno inspiriše da nastavim da pišem i da se i deca i odrasli, kao i ja, svi zajedno radujemo mojim pesmama.

1 / 8 Foto: Samo Novi Sad

Omiljena, zbog neobičnih likova sa kojima nas upoznaje i beskrajnog optimizma, dečija pesnikinja Tatjana Pupovac poručuje svoj deci da je veoma važno da čitaju, jer tako obogaćuju svoj rečnik i jezik i postaju bolji ljudi samim tim što sreću neke lepe motive, neke lepe priče i razvijaju svoju maštu. - I kao što poručujem uvek u svojim pesmama da im poručim da je život lep, da se vole, da budu pažljivi i prema svojim bližnjima i prema svojim drugarima, i prema šolji i čajniku, i svim stvarima oko sebe, i prema biljkama i životinjama i svemu lepom što nas okružuje.

