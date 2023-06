Gradonačelnik Đurić: Kontinuirano ulažemo sredstva u proširenje mreže biciklističkog saobraćaja

Otpočeli radovi na biciklističkoj stazi od Ulice Braće Ribnikar do Bulevara oslobođenja

Gradonačelnik Novog Sada najavio je da je u proteklih 10 godina izgrađeno 54,8km novih, a kroz tekuće održavanje uređeno 13,1 km postojećih biciklističkih staza.

-Grad Novi Sad kontinuirano ulaže sredstva u proširenje mreže biciklističkog saobraćaja, koja se trenutno u Novom Sadu rasprostire u dužini od preko 100 km. Tokom prošle godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji pešačkih i biciklističkih staza na Futoškom putu i u Futoškoj ulici, u dužini od 4,3 km, na deonici od Bulevara patrijarha Pavla do Ulice Antona Čehova. Za ovu investiciju opredeljeno je 240,5 miliona dinara. Kako bi se biciklistima omogućila sigurna i bezbedna vožnja duž kompletnog Futoškog puta, Grad Novi Sad pristupio je uređenju biciklističkih staza na preostalom delu, od Ulice Antona Čehova do Bulevara oslobođenja. Danas, 5. juna 2023. godine, počeli su radovi na deonici od Ulice Braće Ribnikar do Bulevara oslobođenja. Ovi radovi izvode se u okviru Programa održavanja objekata putne privrede i obuhvataju uređenje obostranih biciklističkih staza na predmetnoj deonici. Vrednost ovih radova iznosi 18 miliona dinara. Za zdrav život i čistiji vazduh- stoji na zvaničnoj Instagram stranici gradonačelnika.

