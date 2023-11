HEZBOLAH JE VEĆ U RATU: Preti se novim frontovima u narednim danima - šta čeka Izrael, a šta Gazu?

Više nema dileme - libanska islamistička grupa Hezbolah već je u ratu na strani Hamasa, a protiv Izraela.

Do pre nekoliko sati to je bilo pitanje o kojem se spekulisalo širom sveta, a lider Hezbolaha Hasan Nasralah je te dileme odgonetnuo rečima: "Neki kažu da ćemo ući u rat, ali mi smo već ušli u rat 8. oktobra. Mogućnost eskalacije napetosti i punog rata je realna. Neprijatelj koji možda razmišlja o napadu ili preventivnoj operaciji će počiniti najveću glupost u svojoj istoriji. Ako to Izrael razmatra, to će biti najveća greška u njihovim životima.

U Usijanju pitamo:

Da li je moguće napraviti tu grešku, kako ju je Nasralah nazvao?

Sa kojih frontova još mogu krenuti napadi na Izrael u narednih nekoliko dana, kako je prognozirao Hezbolah?

Da li je Izrael u pravu kada kaže "bićemo spremni da odgovorimo na bilo kom frontu"?

Deca ginu jedno za drugim. Pitamo da li se to može sprečiti?

Gosti Usijanja:

prof. Predrag Marković, istoričar

prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost

dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig