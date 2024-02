PREDSEDNIK SNS, POTPREDSEDNIK VLADE I MINISTAR ODBRANE MILOŠ VUČEVIĆ: Potrebna nam je politička mudrost da sačuvamo državu

Ta politika podrazumeva donošenje teških odluka koje su u najboljem interesu za naš narod, bez prelaženja naših crvenih linija, mudro balansirajući odnose sa svetskim silama. To znači da Srbija sedi u svojoj stolici i da se bori za svoj narod, za to da budućim generacijama ostavi u nasledstvo bolju, bogatiju i moderniju državu. Naši potomci moraju znati šta su im koreni i tradicija, jer to mora biti duboko utkano u biće našeg naroda. A istorija će pokazati i suditi ko je vera, a ko nevera!

Ovako započinje intervju za praznični broj „Dnevnika” Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke i aktuelni ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije. On je govorio o važnim pobedama Srbije i predsednika Vučića na međunarodnom planu, njegovom istorijskom govoru na najvažnijoj svetskoj govornici u Savetu bezbednosti UN, ali i o sramnom ponašanju opozicije, pritiscima Kurtija, koji sprovodi teror nad srpskim narodom na KiM, kao i o dosadašnjim reakcijama na uvođenje vojnog roka, formiranju vlade i o svom rodnom Novom Sadu i predstojećim lokalnim izborima.

foto: Ministarstvo odbrane

Smatrate li da je nastup predsednika Vučića na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti UN mala pobeda Srbije?

Ali značajna! Bio je to jasan i snažan državnički govor u cilju zaštite suvereniteta i nacionalnih interesa Srbije. Predsednik Vučić je na sednici Saveta bezbednosti UN ceo svet upoznao sa nepodnošljivim položajem Srba na Kosovu i Metohiji, i jasno je poručio da Srbija neće dozvoliti da njen narod bude izbrisan gumicom. U svom filigrantski preciznom govoru objasnio je kakav teror trpe naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji, u kako teškim uslovima žive, i o kulminaciji Kuritijeve represije oličenoj u ukidanju domaće valute. To je još jedna potvrda da je njegov jedini cilj da područje Kosova i Metohije očisti od Srba. I to su mogle da čuju sve članice Saveta bezbednosti UN, uz puno argumenata i činjenica o napadima na Srbe, njihovu imovine i imovinu Srpske pravoslavne crkve, o svemu što režim Aljina Kurtija sistematski radi na etničkom čišćenju Srba sa Kosova i Metohije. Pravnim formulacijama je ukazano da sprovode zločin protiv čovečnosti.

Prva sednica Skupštine Srbije održana je uz opstrukciju opozicije. Da li očekujete da se može doći do nekog međustranačkog dijaloga?

Svi oni zajedno, i levi i desni, još jednom su pokazali svoje pravo lice i šta im je cilj – da štite isključivo tajkunske interese i sruše Vučića ne birajući sredstva, od napada na porodicu do širenja najgnusnijih laži. Govore najgore o svojoj zemlji, traže da se uvedu sankcije. Oni napadaju predsednika republike koji je dobio podršku preko dva i po miliona građana Srbije. Znači, napadaju narod i Srbiju. Kakav je to patriotizam? To je čist autošovinizam koji direktno ugrožava naš narod, kako u centralnoj Srbiji tako i na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Narativ da je Vučić kriv jer režim u Prištini na čelu sa Kurtijem hoće da protera sve Srbe, nije samo ogavan i opasan, već može dodatno da pogorša položaj našeg naroda na KiM. Srbi sa KiM to znaju. A država će naći način da ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima.

foto: Ministarstvo odbrane

Očekujete li da će opozicija opstruirati parlament?

Ništa dobro ne očekujem od njih. Na konstitutivnoj sednici su pravili scene koje ni Kurti ne bi bolje režirao, čak su umesto ispred simbola Republike Srbije zakletvu polagali u holu skupštine ispred kamera Junajted grupe. To je ta sramotna opozicija. A da svima bude jasno, ovo su bili najčistiji izbori do sada. Ne postoje nikakvi dokazi da nije tako. Postoje samo laži i podmetačine onih koji su izgubili izbore. I spremni su na sve samo da se dočepaju vlasti. Međunarodnoj zajednici šalju poruke – prihvatićemo sve, priznaćemo Kosovo, ukinućemo Srpsku, to je genocidna tvorevina… Jedino ne mogu narod da ubede, jer ih narod neće i ne veruje im. I zašto bi im verovali kada se oni bore protiv Srbije, što su pokazali u istom danu u kojem se predsednik Vučić u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija borio za Srbiju. I ne bih da trošim reči o rezoluciji Evropskog parlamenta, jer nije ni prva ni poslednja. Rezolucije dođu i prođu, ali zauvek će ostati sramota onih koji su joj aplaudirali, a to je Đilasova opozicija. I zauvek će ostati zapisano da je tu istu rezoluciju Kurti koristio na Savetu bezbednosti UN kao argument u borbi protiv Srbije.

Prema najavama, Vlada Srbije trebalo bi da se formira u martu, ranije od rokova koje zakon predviđa. Kao predsednik najveće stranke i liste koja je osvojila najveći broj glasova, da li smatrate da se može očekivati saradnja sa strankama sa kojima ste i do sada bili u koaliciji?

– Održana je konstitutivna sednica skupštine i počeli su formalno da teku rokovi za formiranje vlade. Srpska napredna stranka je osvojila ukupno 129 mandata, što je dovoljno da samostalno formira vladu. I to ne bi bilo prvi put. Ali mi smo, pre svega, državotvorna stranka i razgovaraćemo sa dosadašnjim koalicionim partnerima. Tu pre svega mislim na Savez vojvođanskih Mađara i SPS. Pred Srbijom su veliki izazovi i jako je važno da se svi važni projekti realizuju. Kao što je poznato, 2027. godine smo domaćini Ekspa, što je ogroman razvojni potencijal za našu zemlju. To će promeniti sliku Srbije.

O omiljenom hobiju čitam u „Dnevniku” Da li, pored brojih obaveza, imate vremena za pecanje, vašu, kao što je poznato, veliku ljubav?

foto: Printscreen/Instagram

– Nažalost ne, ali i dalje sam veliki ljubitelj sportskog ribolova. Uspeo sam pred kraj godine da sa mlađim sinom Danilom provedem nekoliko sati na reci. Voleo bih da mogu češće. Ali, zato imam „Dnevnik”, u kojem mogu da čitam rubrike o ribolovu i priče sa naših reka. Čestitam vam na tome!

Javnost licitira o kandidatima za premijera. Vaše ime se takođe pominje. Da li je bilo razgovora o mogućim kadrovskim i personalnim rešenjima?

– Medijima je to uvek zanimljivo. Kao što sam već rekao, SNS je državotvorna stranka i bitna je politika koju ćemo sprovoditi, strateški pravac delovanja vlade koja će isključivo raditi u interesu i za interese građana. Vlada koja će raditi kao tim, koja neće biti raštimovani orkestar, vlada koja će raditi zajednom sa predsednikom države. O kadrovskim rešenjima ćemo razgovarati na organima stranke, kako to demokratski principi nalažu.

Pokrenuta je zvanična inicijativa vraćanja obaveznog služenja vojnog roka, odnosno ukidanje odluke o suspenziji. Kakve su po vama reakcije i da li će da važi stara izreka „rado ide Srbin u vojnike”?

– Vojska je pored crkve i predsednika institucija kojoj građani Srbije najviše veruju. Ideju o vraćanju vojnog roka podržala je populacija starosti od 18 do 29 godina, što ide u prilog narodnoj da će Srbi rado ići u vojnike. Narod ima potrebu za jakom i snažnom vojskom, jer se tada oseća bezbedno i sigurno. Moramo da stvaramo naraštaje koji će znati da čuvaju svoju slobodu, koji će znati kako se brani otadžbina, a ne beskičmenjake koji nemaju odnos prema svojoj zemlji, pa ni sami prema sebi. Ja nisam prvo građanin sveta, već sam prvo Srbin i građanin Srbije. Ali, ponosan sam na činjenicu da se budi novo sunce, da generacije koje stasavaju u sebi nose taj zdrav patriotski duh.

foto: Ministarstvo odbrane

Ogromna su ulaganja u opremanje vojske savremenim borbenim sistemima, oružjem. Poboljšan je položaj pripadnika vojske. Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima?

– Srbija će nastaviti sa opremanjem jedinica Vojske Srbije. Operativna sposobnost Vojske Srbije će biti znatno unapređena uvođenjem u naoružanje novih složenih borbenih sistema, naročito onih koje su razvili Vojnotehnički institut i fabrike namenske industrije. Ponosan sam na sve pripadnike Vojske Srbije koji svakodnevno izvršavaju svoje zadatke. Nastavljamo da poboljšavamo njihov položaj, gradimo stanove, zarade su im povećane od 13 do 25 odsto. Jaka vojska znači jaku državu. Naša vojska je na relevantnim svetskim listama najbolje pozicionirana i ocenjena kao najjača u regionu.

Novi Sad sam ostavio u sigurnim rukama Ovo je izborna godina za mnoge lokalne samouprave. Novi Sad, kao drugi najveći grad u Srbiji, i najzanimljiviji je. Kao dugogodišnji gradonačelnik Novog Sada, recite nam koji su, po vašem mišljenju, najveći aduti SNS za novosadske izbore.

foto: Printscreen/Instagram

– Novi Sad sam ostavio u sigurnim rukama. Gradonačelnik Milan Đurić je, na šta sam posebno ponosan, nastavio politiku razvoja, na kojoj smo predano radili protekle decenije. Uveren sam da će Novosađani to ponovo prepoznati. Naš grad fantastično napreduje i razvija se. Jedini je grad u Evropi u kojem se istovremeno grade tri mosta. Otvorene su brojne fabrike, razvojni centri svetskih kompanija, poput Kontinentala, Šnajder elektrika… Japanski Nidek gradi ogromno postojenje. Tu su Aptiv, Beri Kalebo… da ih ne nabrajam sve, spisak je dugačak. Novi Sad je deo svetske IT mape, evropska prestonica kulture, omladinska prestonica Evrope. Novi Sad je prvi grad u kojem su državni vrtići besplatni, a za private grad daje subvencije. Vodimo odgovornu socijalnu politiku i brigu o svim građanima. U Novom Sadu je zaista lepo živeti.