Profesorka Turkulov iskrena o teškim danima za vreme korone, odnosu sa premijerom Vučevićem- Ovo je njena poruka Novosađanima

Prva na listi SNS u Novom Sadu, prof. dr Vesna Turkulov, u razgovoru za Novosadsku televiziju, otkrila je detalje iz svog privatnog i profesionalnog života, podelivši trenutke iz tridesetogodišnje karijere infektologa, suočavanju sa korona virusom i borbi za život pacijenata kada o njemu ceo svet ništa nije znao, o zbližavanju sa sadašnjim premijerom Milošem Vučevićem i zašto je podržala listu "Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra".

Trudim se da pre svega budem čovek

Kako za sebe kaže, ona je majka, ćerka, sestra, po zanimanju lekar specijalista infektolog, subspecijalista gerontolog, više od 30 godina je zaposlena u KCV i redovni prof. Medicinskog fakulteta, na katedri za infektivne bolesti.

foto: Beta/Dragan Gojić/MO

- Imam 33 godine staža i briga o ljudima je nama u opisu. Kada je marta 2020. potvrđen prvi slučaj kovid infekcije kod pacijenta iz Bačke Topole, on je iz Subotice odmah premešten kod nas i bio je moj pacijent. Ja sam to shvatila kao svoju obavezu, to je zaista bila nepoznata bolest, ne samo nama već celom svetu. Potpuno neuobičajene kliničke slike, sa teškim upalama pluća, zaista je bila velika borba. Ja sam to shvatila kao svoju misiju i tome sam se potpuno predala. To je za mene bio izazov na neki način. Trudim se da pre svega budem čovek, jako znači pacijentima kada im se posveti pažnja. Često pacijenti kažu da sam ljubazna, ali se ja ponašam normalno i trudim se da svima ukažem pomoć. Tokom korone, dnevno smo imali od 70 do 100 pacijenata u ambulanti, plus ležeći pacijenti, a ja ih sve obiđem. Kasnije su mi u pismima pisali da su osećali neku sigurnost kada čuju zvuke mojih koraka, njima je značilo da neko bdi nad njima.

Miloš Vučević je brinuo o svakom

Prof. dr Turkulov je naglasila da se u teškim trenucima u svojoj višedecenijskoj karijeri bolje upoznala i zbližila sa tadašnjim gradonačelnikom Novog Sada, a sadašnjim premijerom Srbije, Milošem Vučevićem, ja kojeg je rekla:

- Miloš Vučević je voleo uvek o svemu da bude informisan, da ima najnovije informacije. Zaista je voleo da brine o svakom. Tada sam ga i blisko upoznala. Mogu da kažem da sam bila počastvovana da budem nosilac liste "Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra". Tu politiku sam prepoznala kao odgovornu, doslednu, u koju zaista verujem. Tu su ljudi koji su radoholici, kao što sam i ja, politika u kojoj se stavlja čovek. I sve što se radi, radi se da bude u službi čoveka- rekla je Turkulov i dodala:

foto: Dnevenik.rs

- Rođena sam u Novom Sadu i živeći u njemu znam koje su potrebe građana. Svi smo svedoci da je poslednjih 10 godina mnogo toga urađeno u našem gradu i zemlji. Grad se širi, mnogo ljudi dolazi u Novi Sad, on je centar ekonomske moći, pored Beograda. Nama su potrebne nove saobraćajnice, mostovi, bulevari, svedoci smo saobraćajnih gužvi, da se grade nove škole, igrališta. Obećavam da ću sve učiniti da poboljšamo zdravstveni segment, da ljudi što manje čekaju preglede, operacije. Novi Klinički centar, koji će biti u funkciji u proleće sledeće godine, imaće 16 operacionih sala i time će biti skraćene liste čekanja za neke operacije. Što se tiče Novog Sada veliki broj ambulanti je izgrađen, renoviran, veliki broj klinika KCV je renoviran. Puno je uloženo, a tokom kovid infekcije država je mnogo uložila.

Izađite na izbore, prepoznajte posvećenu politiku

Prof. Turkulov navela je da Novosađani mogu biti ponosni na svoj grad, a posebno je obradovala jedna činjenica.

- Jako sam obradovana podatkom da je priraštaj pozitivan, mnogo mladih ljudi dolazi, mnogo je novih fabrika, volim kada niču lepe zgrade, Novi Sad živi. Vidim ga kao grad budućnosti u našoj zemlji. Mislim da se Novi Sad visoko kotira na turističkoj mapi. Poručila bih sugrađanima da izađu na izbore, da prepoznaju odgovornu i posvećenu poliTiku. Mi moramo biti kovači svoje sreće, uzeti sudbinu u svoje ruke i odlučiti koga želimo da nas vodi u narednom periodu, a to je "Aleksandar Vučić- Novi Sad sutra".