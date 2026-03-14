Rođena u skromnim uslovima, u malom mestu na jugu naše zemlje, odrastala je bez očinske figure, uz majku koja joj je pružila svu ljubav i snagu koju je imala. Kao devojčica radila je, da bi pomogla sebi i svojoj porodici bez razmetanja, bez očekivanja, samo sa verom u vlastite mogućnosti. Talenat i lepota brzo su je odveli dalje, na velika takmičenja lepote, gde je predstavljala svoju zemlju među najboljima iz celog sveta. Na jednom takvom takmičenju osvojila je titulu koja do tada nikada nije bila dodeljena ženi iz našeg regiona. Bio je to trenutak u kojem je svet čuo za nju. Karijera joj je otvorila vrata i prilike, ali i iskušenja ,suočavala se s ponudama i pritiscima koji bi mnoge slomili. A onda je došao najteži izazov borba sa ozbiljnom bolešću, saznanje koje joj je uzdrmalo život. Njena priča nas uči da život ne meri samo trenutke slave, već i snagu kojom se suočavamo sa sopstvenim padovima.