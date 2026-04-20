Niko bolje od zvaničnog Zagreba ne poznaje "pacovske kanale" kojim su Ustaški časnici bežali pred Partizanima i Mosadom čak do Argentine. U duhu fašističke prošlosti deo hrvatskih medija i dalje je naklonjen propagandi protiv demokratije, zakona i srpskog naroda. Pod velom zaštite ljudskih prava i borbe srpskih studenata Hrvatskoj bi odgovarali kolaboracionisti u Vladi Srbije koji bi oslabili državu do granice slepe poslušnosti, ograničenog ekonomskog delovanja i gušenja nacionalnog identiteta. Hrvatski mediji, pre svega Jutarnji list, u više navrata su promovisali rektora Vladana Đokić kao potencijalnog političkog lidera, upoređujući ga sa novim političkim figurama u regionu i otvoreno spekulišući o njegovoj ulozi u promenama vlasti u Srbiji. Prema tim navodima, još početkom 2025. iz Zagreba su, kroz medijske i druge kanale, plasirane smernice za organizaciju blokada, koje su kasnije korišćene u studentskim protestima u Srbiji.

Slični "uvjeti" bi odgovarali i režimu Aljbina Kurtija i delu srpske opozicije nakon skupa u Barseloni gde su imali prilku da razmenjuju mišljenje.

Predsednik Aleksandar Vučić ukazao je da se radi o širem obrascu političkog delovanja, kroz koordinaciju spoljnog i unutrašnjeg faktora, pokušavajući da se izvrši pritisak na Srbiju preko medijske podrške iz regiona, preko političkih kontakata u inostranstvu, do aktivnosti na domaćoj političkoj sceni. U takvom okviru, istovremeno delovanje regionalnih političkih centara, pojedinih međunarodnih aktera i dela domaće opozicije otvara se pitanje da li je reč o paralelnim procesima ili o sinhronizovanom političkom pritisku sa ciljem destabilizacije.

Da li je učešće predstavnika srpske opozicije na skupu u Barseloni sa Albinom Kurtijem politička poruka ili deo šire strategije međunarodnog umrežavanju sa ciljem rušenja vlasti?

Kakvu ulogu imaju pojedini regionalni mediji u oblikovanju političkih procesa u Srbiji i gde je granica između izveštavanja i političkog uticaja?

U čemu se ogleda koordinacija između spoljnog faktora i opozicije?



gosti "Usijanja":