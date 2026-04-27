Ideja trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini se sve češće pojavljuje u javnosti. Da bismo razumeli šta se danas predlaže, moramo se vratiti unazad. Tokom devedesetih godina postojala je Hrvatska Republika Herceg-Bosna, politička struktura bosanskohercegovačkih Hrvata, koja je obuhvatala značajan deo teritorije i imala sopstvene institucije. Iako je ukinuta nakon rata i integrisana u Federaciju BiH, ideja posebne hrvatske teritorijalne jedinice nikada nije nestala. Danas, gotovo tri decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, ta ideja dobija novu formu i novi politički kontekst. Prema najnovijim medijskim navodima, u javnosti se pojavila mapa takozvane “Croat Republic”, odnosno trećeg entiteta koji bi obuhvatio većinski hrvatske delove Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa izazvala je oštre reakcije u Sarajevu i otvorila pitanje da li je reč o političkom scenariju, medijskoj provokaciji ili realnom pravcu budućih pregovora. Suština ove ideje nije nova, predlog je da se postojeća Federacija BiH praktično podeli na dve jedinice bošnjačku i hrvatsku – čime bi nastao treći entitet, uz već postojeću Republiku Srpsku. Zagovornici tvrde da bi time Hrvati konačno dobili punu političku ravnopravnost i institucionalnu kontrolu nad pitanjima identiteta, obrazovanja i političkog predstavljanja. Deo analitičara upozorava da bi takav model mogao da znači faktičku teritorijalnu podelu države i otvaranje Pandorine kutije novih etničkih granica. Posebno zabrinjava to što se ova ideja sada ne pojavljuje samo kao teorijski predlog već kroz konkretne vizuelne modele i mape koje sugerišu kako bi nova teritorijalna struktura mogla da izgleda.