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Maša Krizmanić pobednica je „Ženske trke” koja je u organizaciji Beogradskog maratona 19. put održana na Adi Ciganliji. Ona je stazu oko Savskog jezera u dužini od 7,7 kilometara istrčala u vremenu 30 minuta i tri sekunde. Drugo mesto osvojila je Iva Kosanović (30:12), dok je treća kroz cilj prošla Marija Kastratović (31:52).

Kako je saopšteno iz „Beogradskog maratona”, u trci je učestvovalo tri hiljade žena svih generacija, a po rečima organizatora sve one koje su trčeći ili šetajući prošle kroz cilj mogu se smatrati pobednicama. Jer, kako ističu u „Beogradskom maratonu”, čitava ova manifestacija, koja je ustanovljena pre skoro dve decenije, nastala je sa idejom da se ženama pruži dodatni podsticaj za bavljenjem sportom, fizičkom aktivnošću i rekreacijom, te na taj način promovišu zdrave životne navike.

Upravo iz tog razloga „Ženska trka” ima posebno mesto u kalendaru „Beogradskog maratona”, prvenstveno je namenjena rekreativkama i organizuje se sa ciljem da što više žena doživi radost kretanja i učešćem u trci pronađe motiv da nastavi da se bavi trčanjem ili bilo kojim drugim vidom fizičke aktivnosti.

Poseban kuriozitet ovogodišnje „Ženske trke” predstavljala je činjenica da je stazom od 7,7 kilometara trčao i šetao veliki broj mladih devojaka i devojčica, a da su podršku pored staze učesnicama pružala deca.

Sve učesnice su dobile majice i medalje na cilju, kao i dodatne poklone sponzora i partnera. Takođe, treba istaći da je svaki startni broj u sebi sadržao čip, čime je bilo omogućeno merenje vremena, onlajn rezultati i onlajn diplome. Pre i posle trke bio je organizovan zabavni program, koji je dodatno uticao na sjajnu atmosferu, a pokrovitelji „Ženske trke” bili su Grad Beograd i JP „Ada Ciganlija”.