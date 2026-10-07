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Iz Sekretarijata za javni prevoz saopštili su da će tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Milana Rakića, u delu od Batutove do Ulice učitelja Miloša Jankovića (opština Zvezdara), od 7. do 20. oktobra doći će do potpunog zatvaranja predmetne deonice u Ulici Milana Rakića.

U skladu sa najavljenim radovima, vozila JGP-a na linijama 64 i 62 će saobraćati izmenjenim trasama, i to:

– vozila na liniji 62 će u smeru ka Mirijevu saobraćati trasom: Batutova – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Milana Rakića i dalje redovno, dok će u smeru ka Zvezdari saobraćati: Milana Rakića – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Batutova i dalje redovnom trasom;

– vozila na liniji 64 će u smeru ka Šumicama saobraćati trasom: Batutova – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Milana Rakića, dok će u smeru ka Zvezdari saobraćati: Milana Rakića – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Batutova i dalje, u oba smera, u skladu sa trenutnim radovima u Mlavskoj ulici.

Privremeno se uspostavljaju autobuska stajališta:

– „Deskaševa 1” (smer ka Zvezdari) u Ulici Milana Rakića, na poziciji koja se nalazi ispred kućnog broja 93, odnosno oko pet metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Jovane Đaje;

– „Deskaševa 1” (smer ka Šumicama) u Ulici Milana Rakića, na poziciji koja se nalazi prekoputa kućnog broja 95, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Jovane Đaje.

Vozila će na izmenjenom delu trase, osim privremenih, koristiti i sva postojeća stajališta JGP-a, navodi se u saopštenju.