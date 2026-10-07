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Asocijacija sportskih ribolovaca Beograda i ove godine pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda organizuje tradicionalnu manifestaciju – takmičenje „Trofej Beograda 2026” u sportskom ribolovu za mlađe kategorije.

Manifestacija će se održati u Lazarevcu, na jezeru Stara Očaga, u nedelju, 11. oktobra, od 8 do 14.30 časova. Pravo učešća imaju takmičari sledećih kategorija: petlići (pioniri i pionirke do 10 godina), kadeti i kadetkinje do 15 godina, juniori do 20 godina i juniori do 25 godina.

Takmičenje je pojedinačno u svim kategorijama. Očekuje se učešće oko 40 takmičara. Pored takmičara iz beogradskih klubova, očekuje se i učešće takmičara iz cele Srbije.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti na telefon: 063/392-452 ili putem elektronske adrese: asrbeograd@yahoo.com.