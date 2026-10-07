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Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda

Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda

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Asocijacija „Sport za sve” organizuje „Dečje igre bez granica” u četvrtak, 8. oktobra, u 10 časova pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

Za ekipe dece predškolskog uzrasta od sedam do devet godina biće organizovan niz zabavno-rekreativnih aktivnosti i takmičenja, gde će se upoznati i sa novim vidovima fizičkih aktivnosti i družiti sa vršnjacima.

Na ovaj način biće iznova promovisana važnost redovne fizičke aktivnosti, naročito u ovom uzrastu.

Program će se održati na sportskim terenima Osnovne škole „France Prešern” u Rakovici, uz nadzor i vođstvo sportskih stručnjaka.