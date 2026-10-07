Program će se održati na sportskim terenima Osnovne škole „France Prešern” u Rakovici, uz nadzor i vođstvo sportskih stručnjaka.
Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda
SJAJNA ZABAVA ZA BEOGRADSKE ŠKOLARCE: Dečje igre bez granica u četvrtak u Rakovici
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Asocijacija „Sport za sve” organizuje „Dečje igre bez granica” u četvrtak, 8. oktobra, u 10 časova pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.
Za ekipe dece predškolskog uzrasta od sedam do devet godina biće organizovan niz zabavno-rekreativnih aktivnosti i takmičenja, gde će se upoznati i sa novim vidovima fizičkih aktivnosti i družiti sa vršnjacima.
Na ovaj način biće iznova promovisana važnost redovne fizičke aktivnosti, naročito u ovom uzrastu.
Program će se održati na sportskim terenima Osnovne škole „France Prešern” u Rakovici, uz nadzor i vođstvo sportskih stručnjaka.
Kurir.rs/Beograd.rs
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