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Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema na opštini Voždovac, u sredu, 7. oktobra, od 9 do 17 časovavodu neće imati potrošači u naseljima Beli potok, Pinosava i Dugo polje.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.