VRAČAR, ZVEZDARA, PALILULA... Danas bez struje čak 8 delova Beograda, na Voždovcu spisak najduži
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Vračar
08:30 - 14:00 BEOGRADSKA: 70, BRAĆE NEDIĆA: 2-6,10,1-1B,11-13,17, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 68-74A,80-80A, KUMANOVSKA: 2B-16,22-24, PROTE MATEJE: 54-56A,64-66,70-72,61-71,
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: NARODNOG FRONTA: 69A, PARTIZANSKA: 18-54,27-31,35-37,41-47, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 71-75A,79,
Palilula
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 67A,71, KARNEDžIJEVA: 2,
Voždovac
09:00 - 15:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: bb,56-76B,77,81-81A,85-87, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 92-94,154,168,266-268,274-278,41,53-75,85A,159-165, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 2-4A,1-1C, FRICKA LOHA: 32A-34, NARODNOG FRONTA: 2-2A, TORANj NA AVALI: BB,BB, Naselje PINOSAVA: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: BB,2-46A,52-56,64-86D,90-92,180a,184,190,242,1-9A, HRASTOV ZAPIS: 2,6-32,36-52,56,72,1-13,17-23,27-35, JAROSLAVA ČERNOG: 1A,19, NOVA 1: 2A-6,1-3,7-13,17-25A,29, NOVA 2: 2-16A,20-58,62-64,68-74,1-51, NOVA 3: 2-90,96-188A,1-57,61-105,109-129,133-155B,169,181A,189A-189B, NOVA 4: 2-8,24,5-15, NOVA 5: 2,6-14A,18-32,1-9,13, NOVA 6: 2-16Ž,20-32A,58,1-15A,23,31, NOVA 8: 2-4,8-10,14-18,22-28,1-7,11-37, NOVA 9: 2-28,32,1-13,17-33, NOVA 10: 2-22,28-38,1-45P,53-57, NOVA 12: 2-12,16A-20,1-5, NOVA 13: 2-14,1-15, SEČANjSKA: 68, ZORANA ZONIĆA: 2-4,8,1A-13, Naselje SELO RAKOVICA: JAROSLAVA ČERNOG: 2-38A,44,50D,62A-64,80-82,86-90A,94,7-9a,13-17b,21-25,35-37,41-49,55-57,61-63a,67,71,77A-77v,85a,89-89v,
08:30 - 16:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 56, VASE ČARAPIĆA: 2-4B,1-19D,27A-27B,
Zemun
10:00 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: BB, Naselje UGRINOVCI: BEOGRADSKA: 174, NOVA 21: 4,8-10,1-3,9-13,17, PARTIZANSKA: 2-14,28-52,56-66C,176-182,186-196,218-222,226,35-43,47-49,53b-53v,59-59A,67-69,121,205,209-211,215-217K, VELIBORA GLIGORIĆA: 4-22,1-3,9-11,17,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 5-9,13A, FRUŠKOGORSKA: 2-14, MOMČILA RADOVANOVIĆA: 2, NEMANjINA: 2-18,24,1-3,7,21-37,41-53, POPA LEONTIJA MARKOVIĆA: 1-5,9,
Surčin
10:00 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: PARTIZANSKA 5 DEO: 6-16,1-13,17-19, UGRINOVAČKA: BB,BB,202-202A,252-262F,266B-270P,201-203A,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Stubički vis.
09:00 - 13:00 Jabučje Staro selo prema Petrovićima.
Kurir.rs