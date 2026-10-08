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Beograd će 10. oktobra biti domaćin Međunarodnog turnira Trofej Beograda 2026 u boćanju, najavljeno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Kako se navodi, u saradnji sa Gradom Beogradom, Sekretarijatom za sport i omladinu, ovogodišnje 12. izdanje biće organizovano na najvišem nivou, kada će se postaviti standardi za naredna izdanja turnira.

Na „Trofeju Beograda” stasavali su današnji svetski i evropski prvaci u boćanju. Beograd će imati priliku da ugosti dve ekipe takmičara iz Hrvatske. Očekuje se oko 20 učesnika. Sportisti će odmeravati snage u boćanju u kategoriji juniora.

Ceremonija otvaranja je u subotu, 10. oktobra, u 9 časova. Početak takmičenja je u 9.30 časova na terenima Boćarskog kluba „Kozara” (Ulica dr Ivana Ribara 91a, Novi Beograd). Dodela nagrada najboljima je u 14 časova.