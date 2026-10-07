Nesreća se dogodila oko 22 časa u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 195.
hitna pomoć
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Muškarac (60) poginuo u saobraćajnoj nesreći u Bulevaru kralja Aleksandra
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U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Beogradu poginuo je 60-godišnji muškarac, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.
Nesreća se dogodila oko 22 časa u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 195.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 129 puta, od čega 27 puta na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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