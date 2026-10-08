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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, danas od 8 do 23 sata bez vode će ostati potrošači u naselju Veliki Mokri Lug, saopštili su iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.