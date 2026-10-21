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Kompanija "Er Srbija" započela je izgradnju novog hotela preko puta beogradskog Aerodroma "Nikola Tesla", u neposrednoj blizini buduće poslovne centrale nacionalnog avio-prevoznika, koja je takođe u izgradnji. Hotel će imati 152 sobe, a vrednost investicije procenjena je na 9,3 miliona evra.

Kako piše portal EX-YU Aviation News, kompanija je nedavno dobila građevinsku dozvolu nadležnih organa, dok su radovi na temeljima budućeg hotela već završeni.

Izgradnja hotela predstavlja drugu fazu razvoja većeg poslovnog kompleksa "Er Srbije", koji će, osim hotela i nove centrale kompanije, obuhvatiti i dodatnu poslovnu zgradu, čija je gradnja planirana u kasnijoj fazi.

Hotel sa 152 sobe i 304 ležaja

Novi hotel imaće pet spratova i prostiraće se na ukupno 8.396 kvadrata. Planirane su 152 dvokrevetne sobe, odnosno smeštajni kapacitet od ukupno 304 ležaja.

U prizemlju će se nalaziti ulazni hol sa recepcijom, maloprodajni prostor, teretana namenjena gostima hotela, administrativne kancelarije, ostave i tehničke prostorije. Sobe za goste biće raspoređene na višim spratovima.

Projekat obuhvata i izgradnju energetskog objekta, unutrašnjih pristupnih saobraćajnica, uređenje zelenih površina i otvorenog parkinga sa 75 mesta, od kojih će šest biti rezervisano za osobe sa invaliditetom.

Predviđeno je i korišćenje geotermalne energije za grejanje objekta.

Investitor projekta je "Er Srbija", dok finansiranje obezbeđuje beogradska kompanija "Delta Rest", koja posluje u okviru "Delta holdinga", jedne od najvećih poslovnih grupacija u Srbiji.

"Delta holding" već ima razvijen hotelski portfolio, u kojem se nalaze beogradski hoteli "Crowne Plaza", "Hotel Indigo", "Radisson Collection" i "Holiday Inn", kao i "InterContinental", čije je otvaranje planirano do kraja ove godine. Grupacija je vlasnik i hotela "InterContinental" u Ljubljani.

Ugovor o finansiranju izgradnje novog hotela "Er Srbija" i "Delta Rest" zaključili su u junu ove godine, navodi EX-YU Aviation News.

Nova centrala "Er Srbije" gotovo završena

Uporedo sa izgradnjom hotela napreduju i radovi na novoj poslovnoj centrali nacionalne avio-kompanije, čije je otvaranje planirano za 2027. godinu.

Najveći deo objekta već je izgrađen, a preostalo je njegovo priključenje na komunalnu infrastrukturu, uključujući vodovodnu, elektroenergetsku i kanalizacionu mrežu.

Nova poslovna zgrada imaće četiri sprata i ukupnu površinu od 7.985 kvadrata. U prizemlju su planirani ulazni hol sa izložbenim prostorom, sale za obuku i sastanke, kao i kafić. Na višim spratovima nalaziće se kancelarije zaposlenih, pretežno organizovane po principu otvorenog radnog prostora.

Poseban sadržaj predstavljaće pristupačan deo krova, uređen kao bar sa terasom i prostorom za sedenje za približno 50 osoba.

Treća i završna faza razvoja kompleksa, koja će uslediti nakon završetka hotela, podrazumeva izgradnju još jedne poslovne zgrade, identične po veličini i arhitektonskom rešenju novoj centrali "Er Srbije".

Završetak tog objekta planiran je za 2030. godinu.

Povratak hotelskom poslovanju posle četiri decenije

Izgradnjom novog hotela nacionalna avio-kompanija na svojevrstan način nastavlja tradiciju nekadašnjeg JAT-a, koji je u hotelsko poslovanje ušao pre tačno četiri decenije.

Naime, JAT Jugoslovenski aerotransport je 1986. godine kupio hotel "Slavija" u centru Beograda, čime je prvi put proširio poslovanje na hotelijerstvo.

Hotel sa 18 spratova potom je temeljno renoviran, a radovi su završeni u septembru 1987. godine. Nakon rekonstrukcije, u objektu su otvoreni nova poslovnica za prodaju avio-karata, bescarinska prodavnica i kazino, dok je poseban autobuski terminal omogućavao prevoz gostiju između hotela i beogradskog aerodroma.

Već u julu 1988. godine JAT je proširio hotelsku delatnost otvaranjem novoizgrađenog hotela "Slavija luks", sa sedam spratova, koji se nalazio preko puta postojećeg hotela. Kompanija je u međuvremenu kupila i hotel "Sunny Peaks" na Kopaoniku, kao i hotel "Duga Uvala" u Puli. Oba objekta su renovirana i uključena u turističke aranžmane koje je JAT nudio posredstvom svog turističkog operatera "Air Lift".

Do kraja osamdesetih godina prošlog veka JAT je razmatrao i nove investicije u hotelijerstvo, uključujući kupovinu objekata u Zagrebu, Ljubljani i Skoplju.

Postojali su i planovi za kupovinu nekoliko hotela van Jugoslavije, koji bi služili za smeštaj članova letačkih posada i putnika.

Četiri decenije kasnije, izgradnjom hotela u neposrednoj blizini Aerodroma "Nikola Tesla", "Er Srbija" ponovo ulazi u ovaj segment poslovanja, u okviru šireg projekta razvoja sopstvenog poslovnog kompleksa.