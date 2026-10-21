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Jednokratni vaučeri za nabavku energenata, u iznosu od 12.000 dinara, dodeljeni su za više od 400 porodica na teritoriji opštine Inđija.

Reč je o socijalno ugroženim građanima, a vaučere su im uručili predsednik opštine Marko Gašić i direktorka Centra za socijalni rad Željka Godić Avramović.

Ova mera usmerena je na ublažavanje finansijskog opterećenja domaćinstava koja se suočavaju sa otežanim materijalnim uslovima.

Za razliku od ranijeg modela, kada je pomoć dodeljivana u ogrevu, poslednje dve godine podrška se realizuje putem vaučera. Takav način omogućava korisnicima da energente nabave u skladu sa sopstvenim potrebama, dok pomoć lokalne samouprave predstavlja značajnu podršku u pripremi za zimske mesece prenosi RTV.

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