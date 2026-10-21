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Jednokratni vaučeri za nabavku energenata, u iznosu od 12.000 dinara, dodeljeni su za više od 400 porodica na teritoriji opštine Inđija.

Reč je o socijalno ugroženim građanima, a vaučere su im uručili predsednik opštine Marko Gašić i direktorka Centra za socijalni rad Željka Godić Avramović.

Ova mera usmerena je na ublažavanje finansijskog opterećenja domaćinstava koja se suočavaju sa otežanim materijalnim uslovima.