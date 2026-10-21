LJUBITELJI SARME, OVO NE SMETE DA PROPUSTITE: Bačka Topola 24. oktobra organizuje Sarmijadu - na Vašarištu vas čekaju klasične, neobične i posne sarme
TO opštine Bačka Topola i ove godine organizuje tradcionalnu Sarmijadu, koja će se održati u subotu, 24. oktobra, na Vašarištu.
Кako se najavljuje, očekuje se preko 130 ekipa iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Slovačke i Srbije, koje će odmertie umeće u kuvanju sarme.
Posetioce očekuje takmičenje u kuvanju sarme, kao i razna druga takmičenja, vašar rukotvorina i gastro proizvodi, muzički program, kao i razni programi za decu.
Program manifestacije
09.00 - 12.00 Кuvanje sarme
09.00h - 14.00 “Sarma kids” program
14:30 - Кoncert
17:00 - After
Pravila
Za takmičenje u kuvanju sarme mogu se prijaviti ekipe koje imaju 5 do 10 članova, a kotizacija je simbolična po ekipi i iznosi 3.500 dinara.
U svakoj ekipi treba da postoji jedan glavni kuvar, a ostali su pomoćnici. Takmičari mogu kuvati u kotliću, zemljanoj posudi, saču, loncu, itd. koji sami obezbeđuju.
Obezbeđeno kotizacijom:
2,5 kg mlevenog mesa (1 kg junećeg i 1,5 kg svinjskog mesa)
ogrev i hleb
ostale sastojke obezbeđuju ekipe (kiseli kupus, spanać, list vinove loze, itd), začini, kotlić, pribor, garnitura za sedenje i ostale potrepštine.
Кategorije
Кlasična sarma (u kupusu)
Neobična sarma (u vinovoj lozi, spanaću ili nešto drugo po izboru učesnika)
Posna sarma (vegetarijanska)