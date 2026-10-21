Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

TO opštine Bačka Topola i ove godine organizuje tradcionalnu Sarmijadu, koja će se održati u subotu, 24. oktobra, na Vašarištu.

Кako se najavljuje, očekuje se preko 130 ekipa iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Slovačke i Srbije, koje će odmertie umeće u kuvanju sarme.

Posetioce očekuje takmičenje u kuvanju sarme, kao i razna druga takmičenja, vašar rukotvorina i gastro proizvodi, muzički program, kao i razni programi za decu.

Program manifestacije

09.00 - 12.00 Кuvanje sarme

09.00h - 14.00 “Sarma kids” program

14:30 - Кoncert

17:00 - After

Pravila

Za takmičenje u kuvanju sarme mogu se prijaviti ekipe koje imaju 5 do 10 članova, a kotizacija je simbolična po ekipi i iznosi 3.500 dinara.

U svakoj ekipi treba da postoji jedan glavni kuvar, a ostali su pomoćnici. Takmičari mogu kuvati u kotliću, zemljanoj posudi, saču, loncu, itd. koji sami obezbeđuju.

Obezbeđeno kotizacijom:

2,5 kg mlevenog mesa (1 kg junećeg i 1,5 kg svinjskog mesa)

ogrev i hleb

ostale sastojke obezbeđuju ekipe (kiseli kupus, spanać, list vinove loze, itd), začini, kotlić, pribor, garnitura za sedenje i ostale potrepštine.

Кategorije