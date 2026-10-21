Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je privremenu građevinsku dozvolu za izgradnju pristupnih saobraćajnica ukupne dužine 8,6 kilometara, koje će služiti za potrebe izgradnje depoa beogradskog metroa na Makišu. Rešenje je objavljeno u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP).

Kako je navedeno u dokumentu, investitor projekta je Javno komunalno preduzeće "Beogradski metro i voz Beograd", a procenjena vrednost radova iznosi 220,05 miliona dinara bez PDV-a.

Prema rešenju, planirana je izgradnja šest privremenih pristupnih puteva, označenih kao AS01, AS02, AS03, AS04-1, AS04-2 i AS05.

Oni će povezati gradilište depoa sa postojećom uličnom mrežom, uključujući ulice Bore Stankovića i Miodraga Jovanovića.

Pre prijave radova, investitor je u obavezi da dostavi dokaze da je neophodna infrastruktura izmeštena ili zaštićena.

Rešenje je doneto 14. oktobra.

Pripremni radovi za izgradnju metroa

Podsetimo, ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obišao je 14. oktobra gradilište buduće metro stanice "Bele vode" na Makiškom polju, zajedno sa direktorom JKP "Beogradski metro i voz" Andrejom Mladenovićem.

Mladenović je tom prilikom ukazao na složenost izgradnje beogradskog metroa, koja podrazumeva brojne pripremne aktivnosti, izmeštanje postojećih instalacija i sprovođenje zahtevnih tehničkih procesa.

"Beogradski metro je izuzetno kompleksan projekat koji zahteva mnogo vremena, truda i posvećenosti", istakao je Mladenović.

Govoreći dva dana kasnije o dinamici izgradnje metroa, Mali je naglasio da se radovi otvaraju postepeno, u skladu sa pribavljanjem neophodnih građevinskih dozvola.

"Kako dobijamo građevinske dozvole, tako otvaramo građevinske radove", rekao je Mali.

Prema ranijim najavama, svi građevinski radovi na prvoj liniji beogradskog metroa trebalo bi da budu završeni do kraja 2029. godine, nakon čega sledi period testiranja sistema u trajanju od šest do osam meseci.