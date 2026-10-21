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U zoni naplatne stanice Dimitrovgrad danas će se zbog izvođenja radova od sedam do 14 časova saobraćaj odvijati preticajnom trakom dok će vozna i zaustavna traka biti zatvorene, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Radovi se izvode na montaži čeličnih konstrukcija za putokaznu signalizaciju.

Radovi se izvode na stacionaži km 94+300, u smeru Niš – Dimitrovgrad i na stacionaži km 95+750, u smeru Dimitrovgrad – Niš.

Tokom izvođenja radova pauze će biti organizovane na stacionaži km 94+300, u smeru Niš – Dimitrovgrad, u 10 časova, na stacionaži km 95+750, u smeru Dimitrovgrad – Niš, u 13 časova.

Tokom izvođenja radova, u zoni radova biće zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Od danas do 23. oktobra izvodiće se radovi na popravci dilatacije mosta preko Južne Morave i pruge na levoj strani na deonici petlja Predejane – petlja Grdelica u smeru ka Beogradu.

Takođe, 21. i 22. oktobra za saobraćaj će biti zatvorena vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, a 23. oktobra za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Putevi Srbije navode da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na autoputevima Srbije.

Takođe, iz Puteva Srbije savetuju da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.