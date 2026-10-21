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Izgradnja nove Zdravstvene stanice u Ljubiću uspešno je privedena kraju, pošto je za ovaj objekat zvanično izdata upotrebna dozvola.

Dobijanjem ovog ključnog dokumenta pravno i tehnički je potvrđeno da je zgrada u potpunosti bezbedna, funkcionalna i spremna da primi prve pacijente, čime objekat i zvanično izlazi iz statusa gradilišta.

- Danas ćemo dokument zvanično predati direktoru Doma zdravlja dr Aleksandru Mojsiloviću kako bi sa svojim saradnicima, pre svega uz saglasnost Ministarstva zdravlja, otvorili ovaj objekat. On će sigurno značiti ne samo meštanima Ljubića, već i okolnih sela koja gravitiraju sa druge strane Morave, koji će sada imati kvalitetnu medicinsku uslugu u ovom delu grada, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Nova zdravstvena stanica u Ljubiću Foto: RINA

Na inicijativu Milenka Kostića i lokalnih privrednika, nova zdravstvena stanica ponosno će nositi ime po pokojnom prof. dr Božidaru Antonijeviću, čuvenom i svetski priznatom čačanskom infektologu koji je neizbrisivo zadužio ovaj grad. U dvorištu ovog savremenog medicinskog objekta biće postavljena i njegova spomen-bista, dodao je Stevanić.

Pomoćnik gradonačelnika je najavio i nove velike kapitalne investicije u Čačku koje očekuju građane u narednom periodu.

Prema njegovim rečima, 2027. godine planirano je polaganje kamena temeljca za novu Opštu bolnicu u Čačku, koja će biti od ogromnog značaja za sve stanovnike Moravičkog okruga, dok je za 2028. godinu predviđen konačni početak izgradnje zatvorenog bazena.

Kurir.rs/RINA

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