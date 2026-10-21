Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
isključenja vode
BEZ VODE DANAS OVAJ DEO VOŽDOVCA: Spremite zalihe, isključenje traje skoro čitav dan
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Potrošači opštine Voždovac ostaće bez vode danas od 8.30 do 18 sati, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Bez vode će biti potrošači u Rucovićevoj ulici, kao i u delu Kumodraške ulice, od Ribničke do broja 25.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Sve dodatne informacije potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs
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