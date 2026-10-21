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Na Beogradskom sajmu održana je konferencija za medije na kojoj su najavljeni program i učesnici 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, koji će biti održan od 23. do 31. oktobra.

Ovogodišnja manifestacija odvijaće se pod sloganom „Reči grade svet” i podsetiti na snagu koju reč ima da oblikuje razumevanje stvarnosti, a Sajam knjiga u sajamskim halama predstavlja upravo ideju spajanja ljudi, razmene reči i knjiga, zarad izgradnje jednog novog sveta.

U ime domaćina, „Beogradskog sajma”, obratio se Aleksandar Ivković, pomoćnik direktora Sektora komercijalnih poslova „Beogradskog sajma”, koji je najavio da će na Sajmu knjiga nastupiti 300 direktnih izlagača, dok sa indirektnim izlagačima taj broj dostiže gotovo 700, a prijavljivanje za indirektne izlagače još uvek je u toku.

– Programske i izlagačke celine ostale su nepromenjene. U Hali 2 smešten je štand počasnog gosta ovogodišnjeg Sajma knjiga, Tunisa, inostrani izlagači, nacionalne prezentacije, izdavači školske i stručne literature. U Hali 1 su domaći izlagači, isključivo sa sopstvenim izdanjima, dok su u Hali 4 domaći i strani izdavači, državne institucije/ustanove (ministarstva, biblioteke) i izdavači iz oblasti religije i teologije, distributeri, kao i štand za prodaju korišćenih i antikvarnih knjiga – naveo je Ivković.

Ivković je najavio da će specijalni gost Sajma knjiga biti Lordan Zafranović, režiser i autor mnogih igranih i dokumentarnih filmova.

– Dani za porodičnu posetu su ponedeljak i utorak, 26. i 27. oktobar, kada će prema dosadašnjoj praksi cela porodica sa jednom kupljenom porodičnom ulaznicom moći da poseti manifestaciju. Školski dan je tradicionalno u četvrtak, 29. oktobra, kada će biti upriličena i dodela nagrada najuspešnijim izdavačima u već poznatim kategorijama.

- U subotu, 31. oktobra, poslednjeg dana sajma, u 12 časova biće upriličena primopredaja Otvorene knjige Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zemlji koja će biti počasni gost sledeće godine na jubilarnom 70. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga – najavio je Ivković.

Međunarodni beogradski sajam knjiga biće otvoren za posetioce u petak, 23. oktobra, u 10 časova, a ceremonija svečanog otvaranja zakazana je za 23. oktobar u 18 časova u Hali 2 Beogradskog sajma. U ime Tunisa, zemlje počasnog gosta, obratiće se prof. dr Mabruk Manai, profesor, književni teoretičar i akademik.

Međunarodni beogradski sajam knjiga otvoriće Dragan Jovanović Danilov, književnik i likovni kritičar.

Jelena Medaković, sekretarka za kulturu Grada Beograda, istakla je značaj tradicije Sajma knjiga za kulturni život Beograda, kao i regiona.

– Sajam knjiga, pored toga što je prvorazredni kulturni događaj, on je mnogo više od susreta autora, izdavača i čitalaca. Sajam je decenijama unazad mesto razmene znanja, razumevanja i ovogodišnji slogan mu posebno pristaje. Sajam knjiga je uvek u prvom planu imao kulturne, ali i važne diplomatske aktivnosti i verujem da će predstavnjanje tuniske kulture i književnosti obogatiti naš sajam, ali i otvoriti nove perspektive, čemu se lično i nadam – rekla je Medakovićeva.

Ona je navela da u vremenu brojnih izazova i nerazumevanja, knjiga ostaje jedno od najvažnijih uporišta i zato je ova manifestacija, u čije je održavanje uložen ogroman napor, veoma važna.

Ambasadorka Republike Tunis u Srbiji Imen Lažili Amari zahvalila je na poverenju i ukazanoj časti da Tunis bude zemlja partner ovogodišnjeg sajma knjiga, istakavši da ovo učešće ima jedinstvenu simboliku budući da oslikava obeležavanje 70 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Tunisa i Srbije.

– U središtu programa biće tuniska književnost kroz niz susreta sa istaknutim piscima, akademskim radnicima i intelektualcima. Paviljon Tunisa u Hali 2 biće prostor za otkrivanje i kulturnu razmenu, a posetioce pozivamo da upoznaju Tunis i njegovo istorijsko nasleđe, tradiciju, zanatstvo i savremeno stvaralaštvo. Dana 27. oktobra, profesor emeritus Mansur Mheni održaće predavanje na temu „Tuniska knjiženost na francuskom jeziku”, zatim će profesor Fati Triki, filozof specijalizovan za oblast političke filozofije, 28. oktobra govoriti na temu „Filozofija u Tunisu: između teorije i prakse”, i na kraju će 29. oktobra tuniski pisac i autor kratkih priča Mohamed Aisa Ben el Medeb predstaviti raznovrsnost savremene tuniske proze, dok će pesnik Ahmed Šaker Ben Daja voditi progrm koji objedinjuje poeziju i muziku – najavila je ambasadorka.

Pored Tunisa, zemlje počasnog gosta, na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga učestvuju sledeće zemlje: Belorusija, Bosna i Hercegovina (Republika Srpska), Grčka, Gruzija, Italija, Iran, Maroko, Nemačka, Rumunija, Rusija, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora.

Slađana Ilić, urednica programa 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, istakla je da je jedan od programskih fokusa ovogodišnjeg sajma knjiga podsećanje na godišnjice koje ove godine obeležavaju srpsku književnost i kulturu: 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, 150 godina od rođenja Milana Rakića, 150 godina od rođenja Borisava Stankovića, 100 godina od rođenja Pavla Ugrinova, 100 godina od rođenja i 10 godina od smrti Danila Nikolića i 10 godina od smrti Radoslava Bratića.

– Program će obuhvatiti jubileje i predstavljanje značajnih srpskih kulturnih ustanova: 200 godina od osnivanja Matice srpske, 100 godina od osnivanja Arhiva Vojvodine, Beograd i 50 godina postojanja Zadužbine Ive Andrića. Ovogodišnji sajam knjiga pažnju usmerava i na stvaralaštvo najznačajnijih srpskih autora za decu, otvarajući prostor za razgovor o temama koje su važne kako stručnoj tako i široj čitalačkoj javnosti. Među njima su „Književnost za decu u drugim umetničkim žanrovima” i razgovori sa piscem Stefanom Mitićem Tićmijem, kao i „Između književnosti za decu i književnosti za odrasle”, razgovori sa književnikom Dejanom Aleksićem – navela je Ilićeva.

Posebno mesto u programu zauzeće i teme od značaja za književnu nauku, izdavaštvo i nastavnu praksu. U okviru razgovora „Kritička izdanja i sabrana dela srpskih pisaca – princip tržišta ili naučnog metoda” biće otvoreno pitanje odnosa između naučnih standarda i izdavačke prakse, dok će tema „Prvi put u obaveznoj lektiri” biti posvećena delima Đorđa Lebovića i Gorana Petrovića i njihovom mestu u savremenoj nastavi i čitalačkom iskustvu mladih.

U fokusu programa Sajma knjiga biće i stvaralaštvo najsavremenijih srpskih stvaralaca – Zlate Kocić, Slavice Garonje, Dragana Jovanovića Danilova, Vojislava Karanovića, Gorana Gocića itd.

Radno vreme i cena ulaznica

U terminu 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, od 27. do 31. oktobra, u Hali 2C održaće se 55. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava.

Radno vreme 69. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga je od 10 do 20 časova.

Cene ulaznica na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga:

– pojedinačna ulaznica je 450 dinara;

– ulaznica za grupne posete je 350 dinara;

– ulaznica za porodični dan je 1.400 dinara.

Parking za automobile je 300 dinara po satu.