DUGAČAK SPISAK ZA ISKLJUČENJA STRUJE: Danas na listi ovih 7 delova Beograda
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
10:00 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 622-632,636-638A,642-642,650-656B,533-539,543-561A, SPOMENKA GOSTIĆA: 2-24, VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2-16,28-30,34-44,1-3,13-17,31-33, Naselje M.MOKRI LUG: 29 NOVEMBRA: 2-14A,1,5-7,11-13A, BEKERELOVA: 2-16A,20-24,28,1A-1G,5-17, DVADESETSEDMOG MARTA: 24-38,17B-19, NARODNOG FRONTA: 108A-122,134A-136,55-81E, NILSA BORA: 8, PARTIZANSKA: 2-54,3-31,35-37,41-55,61-63, PIRANDELOVA: 24-24A,2A-20A,26-34,38,44-54,1-3B,7-17, RADE KONDIĆA: 8A-10Ž,24,1,5A-5B, SMEDEREVSKI PUT: 2-4F,1-3A, ŽIKINA: 2-24B,1-23, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 72-92,100,53,69A-79,
Voždovac
10:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: BRAĆE MILIĆ: 5,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje UMKA: BOŠKA ŽIVKOVIĆA: 18-20,29-29A,45V-47,
09:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 108-110,114-138,142-146,152-184,188-190,196-198,111-119,125-159,163-183A,189-197, ČITAČKA: 2-4,1-5, GNjIONSKA: 2,6, HANSKA: 2-2B,12,16-18,1-1V,15-19,23,27-29, SARIĆEVA: 5-5, ŠKOLSKI VENAC: 2-4,10-10A,1,15-17, ŽIVANIĆEVA: 2-16,1-9B,15,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Veliko polje: JOVANA MILIĆEVIČA: 220A, KOD ŠKOLE: 212, NEMA NAZIVA ULICE: 72F,188-190,198,202,208-210,216-230,234,240,187-189,195,201,215,221-231,235, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 196A-198,212A-216,220-222A,226-228A,232,27B,201-201A,211A-213A,217A,221-223A,229B,233A,
11:30 - 12:30 Naselje DREN: GAVRIĆI: 91A, GORNjI KRAJ: 76-82A,86A,98,3,7-9,13,19-21,25-27,39,55B-61,65,91-99,173, IVERIĆ: BB,0,10,76,80A,1,7A,11A,27-27A,49,63,89A,97-97A,119A,173A,1111-1111BB,
10:30 - 11:30 Naselje LjUBINIĆ: IVOVIĆA KRAJ: 2B, LIPOVICA: 2A, Naselje Orašac: DUBRAVE: 3G, GORNjI KRAJ: 136,140, KOD ŠKOLE: 35, ORAŠAC: 0, ORAŠAC MUZIČKA KOLONIJA: 0,126-130,144,135-139,145B, PUT ZA BANjANE: 0,7A, PUT ZA DOM: 124A,123-125,143, PUT ZA LjUBINIĆ: 3-5, PUT ZA VUKIĆEVICU: 1B, ŠEVAR: 0-2D,6-10A,14-16,20-22,26-34A,38-40,46,78-80,140-142,148B-150,340,1-3,7A-29A,33-33,41,45-47,79,127,145-149,
09:30 - 10:30 Naselje Orašac: GORNjI KRAJ: 0,50-54,58-60,64,68-74,84,342,49-51,59,65,77, KOD ŠKOLE: 68,76,67-69, ORAŠAC: 0,
Sopot
08:00 - 14:30 Naselje MALA IVANČA: ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, GROBLjANSKA: 2, NARODNIH HEROJA: 48,52-64,27B,51-65, PUT ZA ŠINDRU: 1A, VUKA KARADžIĆA: 4-6,5,9-13, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: ,, BELI POTOK: 2-12,16,3-13, BORAČKA: 2-8B,1-7, CARKOVA: 4-8,16,1-13, ČEDE GAJIĆA: 2-4,8-10,7, ČEDE ŽIVKOVIĆA: 2-10,1A-7,11, DESIMIRA MILOŠEVIĆA: 2,1-3, DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, DRAGE ANĐELKOVIĆA: 2-12,26,9-13, DRAGE PAVLOVIĆ: 2-4,3,161, DRAGUTINA NIKOLIĆA: 2,10,14,5,9,13-15,21-25, DRINSKA: 2A-4A,8,14,22,26-28,32-34,114-114A,1-3,7A, DVADESETŠESTOG MAJA: 2-8,12-16,1-7,11, GORNjAČKA: 2-2A,6,1-3A, IVE ŽIVANOVIĆA: ,2-8,18-20,34,44,1-9, JAKOVA SIMIĆA: 29, JANKA MILOŠEVIĆA: 4-6,10,1A, LEPOSAVE STEPANOVIĆ: 2-4,1-3A, LjUBIVOJA GAJIĆA: ,6-12,18-22,26-42,46-48,52-54,58A-58G,62-64,68,100-102,108-108A,1A-5,9-11,15-33,37-41,53-55A,59A-59D,67-71,91,97-99,113,117A-121,129-131, LUKE OSTOJIĆA: 20, MIHAILA NIKOLIĆA: 16,1-3,7, MILANA PETROVIĆA: 8-14A,160,9,113, MILOVANA GRUJIĆA: 7, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, NARODNIH HEROJA: 2-6,12,16-18,22-30,34-36,40,44-46,50-54,1-3A,7-13,17-23,29-31,35,39,43-53,353, RADINA: 2,14,20,24,1-3,7-11, RADOJICE STEVANOVIĆA: 2-6B,244A,1A-7A,11,15A-17, RADOMIRA ĐURIČIĆA: 12,1-9, RADOMIRA JOVIČIĆA: 2-4,8-16,1, RAVNI GAJ: 2-4,8-14,34,5, SELjINO SOKAČE: 6,12-16,254A,1-9,13,19, SOLUNSKA: 2-4,1-3, SREĆKA JOVANOVIĆA: 2-10,14-16,22-34,40A-40B,56-58,68-74,7-9,13-15,21-27,31-33,97A, STANOJA STEVANOVIĆA: 9, TIHOMIRA NIKOLIĆA: 2-6,1-3, TIHOMIRA RADIĆA: 2,16,22-34,3-5,11, TIJE SIMIĆA: 2A,6,10,1-9, TREĆEG DECEMBRA: 3,7, TRG KOSMAJSKIH PARTIZANA: 8,100,1-1,11,41, USKOČKA: 4,1-3, USTANIČKA: 2-6,20,1-7,25A-27, VITOKE ŽIVANOVIĆ: 2-4,8,12-16A,20-24,32A,1-21A, VOJISLAVA STEVANOVIĆA: 2,6-8A,12,5-15,21, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, VUČKA MILIĆEVIĆA: 4-16,1,5,19,23, ŽELEZNIČKA: ,2-4,10,14-18,22-28B,138A,1-25, ŽIVE STEVANOVIĆA: 6,20,1A-3A,19,241, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2-10,16-24,28,256A,1A-3,7-19,23,257-259,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje KORAĆICA: DRAGE VOJINOVIĆA: 41, Naselje MEĐULUŽJE: BOŠKA JUGOVIĆA: 2,6,10,16,3, IVANA MILUTINOVIĆA: 25, MAJORA GAVRILOVIĆA: 6-8,12,5, MEĐULUŽJE: 2,32,58,176,19,47, MILOŠA STEPIĆA: 6, NOVA 10: ,8-8A,20A-22,26,34,38,9, NOVA 17: 4-4B,16,20,26,30-34,38,42-44B,50-52,68,90-94B,100,1A,13,25, NOVA 176: 6,5,9, PERIŠIĆA PUT: 15, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DRAGOMIRA RAKIĆA: 7-11, KOZARAČKA: 1, KRAGUJEVAČKA: 11, Naselje PRUŽATOVAC: BANjIČKA: 18A, ČESMALjSKA: 8, DONjOKRAJSKA: 3,33, GORNjOKRAJSKA: 32A,5,11, IVOVIČKA: 8,12,3, JABLANIČKA: 3,9, POVRTARSKA: 1A, PRUŽATOVAČKA: ,2A-6,12A,18B-20A,30A,48,54A,62,68,82-84,90A,100,116,138,154A,184A,192A,248-250,262-262B,278,1B-5,9,25,29,37-39A,47,55,61,73,99,121,147,175A,187,195,211A,235A-237A,243,253-253A,271A,275, ŠKOLSKI PUT: 2,24, STRUGARSKA: 1, ŠUMARSKA: 14, VAROVNIČKA: 8A,24,53, ZABOJSKA: 16A,30, Naselje VELIKA IVANČA: BRAĆE JANKOVIĆ: 4,3,11, ĆUKOVAČKA: 22, GORIČKA: 4,3-5, JENDEČKA: 512,15,19,23,29, LESKA: 2A,24b,30,19,27B,57,65, MAJDANSKA: 13, MARTOVSKA: 18,24,34-34A,42A,46,66A,70,19,23-25,53,59, METALjKA: ,4,66,17,35, MILATOVIČKA: 6,13A,45, MILORADA PETROVIĆA-S: 2,6,10,26A,32,48A,64A,74,45,49A,53, MRAMORSKA: 6-8, OBRŠINSKA: 2,10,5, PREVALSKA: 12,48,13, SVETOSAVSKI PUT: 20-22,21A,25,45,53-55,61, TRNOVAČKI PUT: 12, VELIKA IVANČA: ,2-8,12,20,24C,88A,94,122,138B,146,154,182,194A,202,238,294,318A,332,340,362,370,392A,396,472,524A,546A,600A,636,1-7,11-13A,19,25,35,53A,87-89,113A,117A,123,141A,153A-155,181,231A,235B-235C,255B,269A,273,281A,293,333,361A-363,369B,377,421,427A,477B-479,579A,999, VRANOVAČKA: 13A,
Lazarevac
09:00 - 11:30 Milovana Lazarevića 174-230,149-225,Milisava Ivankovića-Solunca,Novakovića,Jelisavete Đokić,Milovana Petrovića,Arsenija Čarnojevića,Đorđa Vajferta,Miloša Crnjanskog,Novovaroška (naselje Županjački put).
12:00 - 14:30 Stefana Nemanje 34a-66,25-41,Bojana Stupice,Veliborra Gligorića,Krivajska,Šest Avijatičara,Voje Đurića,Dr.Pavla Čubrovića,Banjička,Divčibarska,Zetska (naselje Zagorke Dragović).
09:00 - 14:00 Opština Gornji Milanovac: naselje Trudelj (zaseok Matići).
Kurir.rs