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Povodom godišnjice rođenja Branislava Nušića, jednog od najznačajnijih srpskih komediografa i dramskih pisaca, Kula Beograd večeras je zasijala u čast književnika čija su dela obeležila domaću pozorišnu i književnu scenu.

- Svetlosnom projekcijom na fasadi najviše zgrade u Srbiji i regionu odata je počast autoru koji je svojim britkim humorom, pronicljivim zapažanjima i nezaboravnim likovima ostavio dubok trag u kulturnoj istoriji zemlje - navodi se u saopštenju kompanije Belgrade Waterfront.

1/8 Vidi galeriju Kula Beograd zasijala u čast Branislava Nušića Foto: Tanjug

O Branislavu Nušiću

Rođen u Beogradu 1864. godine, Nušić je tokom života stvarao kao dramski pisac, pripovedač, romanopisac i publicista, a značajan deo karijere posvetio je i radu u pozorištu. Njegove komedije, među kojima se izdvajaju "Gospođa ministarka", "Sumnjivo lice", "Narodni poslanik" i "Ožalošćena porodica", duhovito i pronicljivo prikazuju ljudske slabosti, društvene ambicije i naravi svog vremena.

Nušićev književni opus obuhvata i dela poput "Autobiografije" i romana "Hajduci", dok je njegov doprinos srpskoj kulturi potvrđen i izborom za redovnog člana Srpske kraljevske akademije 1933. godine.

Njegova dela i danas žive na pozorišnim scenama i u književnosti, potvrđujući univerzalnost njegovog humora i sposobnost da prepozna osobine ljudske prirode koje ne gube na aktuelnosti.

Projekcijom posvećenom Branislavu Nušiću kompanija Belgrade Waterfront nastavlja da obeležava značajne datume i odaje priznanje ličnostima koje su oblikovale srpsku umetnost i kulturu, dodaje se u saopštenju.