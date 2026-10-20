ZASIJALA KULA BEOGRAD U ČAST BRANISLAVA NUŠIĆA! Spektakularna svetlosna projekcija u čast velikana srpske književnosti!
- Kula Beograd je svetlosnom projekcijom obeležila godišnjicu rođenja Branislava Nušića i odala počast jednom od najznačajnijih srpskih komediografa.
- Nušić je ostavio snažan trag delima poput 'Gospođe ministarke', 'Sumnjivog lica' i 'Narodnog poslanika', koja i danas žive na scenama.
Povodom godišnjice rođenja Branislava Nušića, jednog od najznačajnijih srpskih komediografa i dramskih pisaca, Kula Beograd večeras je zasijala u čast književnika čija su dela obeležila domaću pozorišnu i književnu scenu.
- Svetlosnom projekcijom na fasadi najviše zgrade u Srbiji i regionu odata je počast autoru koji je svojim britkim humorom, pronicljivim zapažanjima i nezaboravnim likovima ostavio dubok trag u kulturnoj istoriji zemlje - navodi se u saopštenju kompanije Belgrade Waterfront.
O Branislavu Nušiću
Rođen u Beogradu 1864. godine, Nušić je tokom života stvarao kao dramski pisac, pripovedač, romanopisac i publicista, a značajan deo karijere posvetio je i radu u pozorištu. Njegove komedije, među kojima se izdvajaju "Gospođa ministarka", "Sumnjivo lice", "Narodni poslanik" i "Ožalošćena porodica", duhovito i pronicljivo prikazuju ljudske slabosti, društvene ambicije i naravi svog vremena.
Nušićev književni opus obuhvata i dela poput "Autobiografije" i romana "Hajduci", dok je njegov doprinos srpskoj kulturi potvrđen i izborom za redovnog člana Srpske kraljevske akademije 1933. godine.
Njegova dela i danas žive na pozorišnim scenama i u književnosti, potvrđujući univerzalnost njegovog humora i sposobnost da prepozna osobine ljudske prirode koje ne gube na aktuelnosti.
Projekcijom posvećenom Branislavu Nušiću kompanija Belgrade Waterfront nastavlja da obeležava značajne datume i odaje priznanje ličnostima koje su oblikovale srpsku umetnost i kulturu, dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/Tanjug