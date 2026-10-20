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Predstavnik tzv. studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, akademik i profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Radomir Saičić bio je gost na RTS, u emisiji OKO, gde je razgovarao je sa Gorislavom Papićem.

Voditelj Papić upitao je sagovornika za sankcije Rusiji, a Saičić je izbegao pitanje i pominjao Kosovo i Metohiju.

- Kako biste vi vodili politiku "studentske" liste prema Rusiji? - upitao je Papić Saičića.

- Ako mislite antifašizam i politiku prema Rusiji, nema šta da pričamo to bi bilo trošenje vremena. Da li ste nekad imali ovde gosta koji je profašistički orijentisan?

Voditelj ga je onda pitao: Mislio sam ako nemamo vremena, šta je tu bilo moje pitanje — Srbija je imala dva antifašistička pokreta — jel' se slažete da, neki će i dan danas reći — ne znamo da li smo pobedili 45-te.

A pitanje o sankcijama Rusiji, na koje izbegavaju dati odgovor — nije ponovljeno, kao da je naprosto isparilo i voditelju iz glave — iako ga je pre sekunde pitao.

Saičić je na to rekao:

- Eto da li ćemo o tome ili Rusiji, ne bih sada... - rekao je pa prebacio loptu dalje...

- To su pitanja o kojima mi imamo vrlo jasna mišljenja - rekao je pa potom nastavio priču o tome kako je u porodici imao ljude koji su ratovali protiv Nemaca.

Potom je nastavio da priča o Kosovu i Metohiji izbegavši pitanje o stavu "studentske" liste prema Rusiji.

Kao što smo već mogli da vidimo pitanja u vezi sa sankcijama Rusiji, priznavanju Kosova i Metohije uvek ostanu nedorečena i neodgovorena — jer su već jasno pokazali da bi uradili sve suprotno od onoga s čime se građani Srbije ne slažu.