Poljaci počeli oštro da kažnjavaju sve koji prekrše pravilo u saobraćaju.

Slušaj vest

Vozači koji uporno krše saobraćajne propise mogli bi da se suoče sa trajnim gubitkom mogućnosti da upravljaju vozilom, bez obzira na kategoriju.

O rigoroznijim pravilima koja donosi novi Zakon o bezbednosti saobraćaja govorio je Željko Regoda, glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs, ističući da bi oni koji tri puta izgube vozačku dozvolu zbog nesavesne vožnje četvrti put mogli da ostanu bez mogućnosti da je ponovo dobiju.

Bez dozvole

- Po novom zakonu, kada neko tri puta izgubi vozačku dozvolu, odnosno bude mu oduzeta zbog nesavesnog upravljanja, četvrti put više neće moći da je dobije. Dakle, izgubiće, kako to kažu, "privilegiju" da ima vozačku dozvolu. Znači, ne "pravo" kao što smo mislili; mislili smo da je to stečeno pravo, ne. U MUP-u kažu da je to privilegija da neko ima vozačku dozvolu - naveo je Regoda na Tiktoku.

Željko Regoda Foto: TikTok

Istakao je da vozač koji tri puta izgubi vozačku dozvolu više neće moći da pohađa seminar niti da ponovo dobije dozvolu za bilo koju kategoriju u Srbiji.

Najteži prekršaji

- Dakle, nije u pitanju oduzimanje samo za B kategoriju, recimo ako ste sa automobilom napravili neki problem. Ne. Znači, trajno gubite vozačku dozvolu. Sa ovim se slažu i sudije prekršajnih sudova, jer oni su često bili u situacijama da, naspram sebe, imaju vozače koje nikakvim izrečenim kaznama ni zaštitnim merama nisu mogli da zaustave i da odvrate od činjenja najtežih saobraćajnih prekršaja - rekao je Regoda.

Dodao je da, prema rečima sudija, kod takvih vozača nije pitanje da li će izazvati saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom, već kada će se to dogoditi.

- Tako stoje stvari. Znam da se nekima neće svideti, ali eto, novi zakon će biti rigorozniji i po pitanju kazni i po pitanju još nekih drugih stvari. A ovo je jedna od tih stvari. Dakle, oni koji ne poštuju saobraćajne propise više neće moći neograničeno puta da vraćaju nazad oduzetu vozačku dozvolu - zaključio je on.