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Dve osobe su zadobile teške telesne povrede u dvema saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Oba pacijenta prevezena su u dežurne lekarske ustanove, gde im je pružena pomoć.

Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 130 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnim mestima.

Službi Hitne pomoći najčešće su se obraćali hronični pacijenti i asmatičari.

Kurir.rs/Tanjug

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