Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 130 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnim mestima.
noć u beogradu
DVOJE TEŠKO POVREĐENIH U UDESIMA U BEOGRADU: Najviše poziva lekari Hitne dobili od ove grupe pacijenata
Slušaj vest
Dve osobe su zadobile teške telesne povrede u dvema saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Oba pacijenta prevezena su u dežurne lekarske ustanove, gde im je pružena pomoć.
Lekarske ekipe su intervenisale ukupno 130 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnim mestima.
Službi Hitne pomoći najčešće su se obraćali hronični pacijenti i asmatičari.
Kurir.rs/Tanjug
Reaguj
Komentariši