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Predstavljanjem istorijskih razvojnih programa za istočnu i južnu Srbiju, kandidat za premijera i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pokrenuo je do sada najobimniji strateški poduhvat u novijoj istoriji zemlje, osmišljen s jednim ciljem – stvaranjem jake, ekonomski moćne i infrastrukturno nepokolebljive Srbije.

Kroz noseće stubove razvoja – koji donose 20 gigantskih fabrika na jugu, više od 1.000 kilometra modernizovanih puteva, brze saobraćajnice i nikada veća ulaganja od 1,3 milijarde evra u zdravstvo, država pokreće snažan talas reindustrijalizacije.

Ova Vučićeva vizija stvara čvrste temelje za dugoročni ekonomski prosperitet, osiguravajući da mladi ostaju, rade i grade budućnost na svom kućnom pragu.

Istočna Srbija - Šest stubova ekonomskog i infrastrukturnog razvoja

Plan razvoja istočnog dela Srbije– koji obuhvata Timočki, Borski, kao i delove Braničevskog i Pomoravskog okruga, Aleksandar Vučić zvanično je predstavio u Zaječaru. Zasniva se na šest ključnih oblasti koje spajaju reindustrijalizaciju, modernizaciju saobraćaja i direktna ulaganja u životni standard.

1. Industrija, rudarstvo i metalurgija: Nove fabrike i program "Prva plata istoka" Ekološko rudarstvo : Rudarska proizvodnja i industrija moraju se odvijati uz striktno poštovanje najviših standarda zaštite životne sredine, kako bi se građanima obezbedili čist vazduh i zdrava okolina.

: Rudarska proizvodnja i industrija moraju se odvijati uz striktno poštovanje najviših standarda zaštite životne sredine, kako bi se građanima obezbedili čist vazduh i zdrava okolina. Subvencije za mlade: Pokreće se specijalni program "Prva plata istoka", namenjen zapošljavanju mladih bez radnog iskustva. Država će poslodavcima obezbeđivati znatno veće subvencije u odnosu na razvijenije delove Srbije kako bi mladi ostali u svom kraju.

Pokreće se specijalni program "Prva plata istoka", namenjen zapošljavanju mladih bez radnog iskustva. Država će poslodavcima obezbeđivati znatno veće subvencije u odnosu na razvijenije delove Srbije kako bi mladi ostali u svom kraju. Novi proizvodni pogoni: U prostoru nekadašnje fabrike "Timočanka" u Zaječaru pokreće se proizvodnja vojnih vozila kompanije Jugoimport SDPR (prvih 50 radnika počinje sa radom ubrzo, a u naredna tri meseca planirano je zapošljavanje više od 100 ljudi). Najavljeno je i dovođenje dodatnih privatnih investitora ili otvaranje novog državnog pogona. 2. Energetika, saobraćaj i logistika: Brze saobraćajnice, pruge i Đerdap 3

Strateški energetski i logistički projekti: Planirana je realizacija hidroenergetskog projekta Đerdap 3 radi dugoročne energetske stabilnosti, kao i obimno proširenje Luke Prahovo radi povećanja teretnih kapaciteta i razvoja industrijskih zona.

Planirana je realizacija hidroenergetskog projekta Đerdap 3 radi dugoročne energetske stabilnosti, kao i obimno proširenje Luke Prahovo radi povećanja teretnih kapaciteta i razvoja industrijskih zona. Moderna drumsko-železnička mreža: Ključni saobraćajni projekat je izgradnja brze saobraćajnice Paraćin–Zaječar–Negotin u dužini od 133 kilometra, sa rokom završetka od šest godina. Planirano je i saobraćajno povezivanje duž Dunava prema Brzoj Palanci, obnova železničkih linija na relaciji Majdanpek–Zaječar–Niš, kao i asfaltiranje lokalnih puteva (deonice kod Šljivara, Zlota i Podgorca u dužini od 12 km, te pravac Zaječar–Lubnica–Planinica–Boljevac.

Foto: Marko Karović

3. Turizam i ugostiteljstvo: Nautika na Dunavu i ulaganje u Staru planinu Podrška smeštajnim kapacitetima: Predviđene su državne subvencije za izgradnju novih hotela i sportske infrastrukture, uz dalji razvoj turističke infrastrukture na Staroj planini.

Predviđene su državne subvencije za izgradnju novih hotela i sportske infrastrukture, uz dalji razvoj turističke infrastrukture na Staroj planini. Dunavski nautički turizam: Planira se uvođenje ekoloških katamarana i panoramskih izletničkih linija koje će povezivati Kladovo, Donji Milanovac i Golubac. 4. Poljoprivreda i prehrambena industrija: Subvencije do 75 odsto Prerađivački pogoni i hladnjače: Za otvaranje fabrika i manjih prerađivačkih pogona u opštinama Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja i Borskom okrugu obezbeđene su državne subvencije koje pokrivaju 70 do 75 odsto ukupnog ulaganja. Fokus je na izgradnji hladnjača i logističkih centara za siguran otkup voća i poljoprivrednih proizvoda.

Za otvaranje fabrika i manjih prerađivačkih pogona u opštinama Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja i Borskom okrugu obezbeđene su državne subvencije koje pokrivaju 70 do 75 odsto ukupnog ulaganja. Fokus je na izgradnji hladnjača i logističkih centara za siguran otkup voća i poljoprivrednih proizvoda. Vinski putevi: Planirano je unapređenje vinskih puteva i podsticanje lokalnih vinara da grade smeštajne kapacitete poput bungalova i manjih hotela. 5. Ekologija, gradovi i sela: Uređenje obala Timoka i gradskih jezgara Zaštita reka i zelene zone : Planira se uređenje i obnova obala reke Timok, izgradnja pešačkih i rekreativnih zona, kao i uređenje centralnih gradskih trgova u Zaječaru, Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji.

: Planira se uređenje i obnova obala reke Timok, izgradnja pešačkih i rekreativnih zona, kao i uređenje centralnih gradskih trgova u Zaječaru, Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji. Očuvanje prirode: Razvoj rudarstva biće striktno usklađen sa zaštitom reka Dunava i Timoka. 6. Ljudi, znanje i zdravlje: 1,3 milijarde evra za zdravstvo i obrazovni centri Masovna ulaganja u zdravstvo : U naredne tri godine planirano je ulaganje od 1,3 milijarde evra u bolnice i domove zdravlja širom Srbije. Svaki opštinski i okružni centar biće opremljen mamografom, rendgenom i magnetnom rezonancom.

: U naredne tri godine planirano je ulaganje od 1,3 milijarde evra u bolnice i domove zdravlja širom Srbije. Svaki opštinski i okružni centar biće opremljen mamografom, rendgenom i magnetnom rezonancom. Krupni projekti u Zaječaru : Najavljena je izgradnja novog doma zdravlja i kompletno uređenje ginekološko-porodilišnog dela zaječarske bolnice (investicija vredna više od 60 miliona evra), kao i izgradnja novog Srednjoškolskog centra u Zaječaru (preko 30 miliona evra).

: Najavljena je izgradnja novog doma zdravlja i kompletno uređenje ginekološko-porodilišnog dela zaječarske bolnice (investicija vredna više od 60 miliona evra), kao i izgradnja novog Srednjoškolskog centra u Zaječaru (preko 30 miliona evra). Obrazovanje za privredu: Predviđeno je širenje dualnog obrazovanja i otvaranje specijalizovanih trening-centara. Jug Srbije: Šest stubova za kvantni skok pet okruga

Specijalni program koji je Aleksandar Vučić osmislio sa svojim timom namenjen je razvoju juga Srbije i obuhvata pet okruga: Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski – u kojima živi oko 854.000 stanovnika. Osnovni cilj ove Vučićeve strateške vizije jeste da kroz direktne finansijske podsticaje, masovna ulaganja i sistemsko jačanje lokalnih zajednica zaustavi odlazak stanovništva ka Beogradu i inostranstvu.

1. Dalja industrijalizacija: Značajno veće subvencije i 20 velikih fabrika Rekordni podsticaji za investitore: Investitori (domaći i strani) koji otvaraju fabrike na jugu Srbije dobijaće znatno veće državne subvencije u poređenju sa ulaganjima u Beogradu i razvijenijim delovima zemlje.

Investitori (domaći i strani) koji otvaraju fabrike na jugu Srbije dobijaće znatno veće državne subvencije u poređenju sa ulaganjima u Beogradu i razvijenijim delovima zemlje. Novi industrijski kapaciteti: Cilj je da u narednih 8 do 10 godina na jug stigne 20 velikih strateških fabrika, desetine manjih pogona (posebno namenjenih zapošljavanju žena), kao i više od 10 pripremljenih strateških projekata i industrijskih baza.

Cilj je da u narednih 8 do 10 godina na jug stigne 20 velikih strateških fabrika, desetine manjih pogona (posebno namenjenih zapošljavanju žena), kao i više od 10 pripremljenih strateških projekata i industrijskih baza. Pomoć najnerazvijenijim opštinama: Povećavaju se transferna sredstva za siromašne opštine kao što su Trgovište, Bosilegrad, Babušnica, Medveđa, Lebane i Bojnik. 2. Razvoj infrastrukture: Obnova 1.000 kilometara puteva i nova elektro-mreža Rekonstrukcija puteva: Predviđena je obnova i modernizacija više od 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva.

Predviđena je obnova i modernizacija više od 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva. Energetska stabilnost: Sledi kompletna rekonstrukcija dalekovoda i niskonaponske mreže, uz zamenu drvenih bandera u svim selima kako građani tokom zime ne bi ostajali bez električne energije.

Foto: Petar Aleksić

3. Turizam: Obnova banja i celogodišnji turizam na Vlasini Tri puta više noćenja: Plan je utrostročenje broja turističkih noćenja na jugu Srbije.

Plan je utrostročenje broja turističkih noćenja na jugu Srbije. Revitalizacija banjskih i prirodnih lečilišta: Ulažu se velika sredstva u obnavljanje Prolom, Kuršumlijske, Lukovske, Sijarinske, Bujanovačke, Vranjske i Niške Banje. Poseban akcenat stavljen je na uređenje potesa od Sijarinske Banje do Zavojskog jezera kod Pirota i Vlasine, koja treba da privlači turiste 365 dana u godini. 4. Poljoprivreda i podrška selu: Logistički centri i najbolji uslovi za proizvođače Poljoprivreda i podrška selu: Logistički centri i najbolji uslovi za proizvođače

Logistički centri i najbolji uslovi za proizvođače Prehrambena logistika: Država obezbeđuje kompletnu logističku mrežu i dodatne subvencije za izgradnju hladnjača i prerađivačkih kapaciteta.

Država obezbeđuje kompletnu logističku mrežu i dodatne subvencije za izgradnju hladnjača i prerađivačkih kapaciteta. Sigurnost za poljoprivrednike: Proizvođači na jugu Srbije imaće najpovoljnije državne subvencije i podršku za plasman svojih proizvoda. 5. Stambeni program "Prva moja kuća": Uslovi za ostanak mladih na selu Kvalitetna stambena rešenja: Pokreće se državni program "Prva moja kuća" (ili "Kuća na mom pragu"), namenjen mladima koji žele da žive i ostanu na selu.

Pokreće se državni program "Prva moja kuća" (ili "Kuća na mom pragu"), namenjen mladima koji žele da žive i ostanu na selu. Povezivanje stanovanja i privrede: Uz izgradnju uslovnih i modernih kuća planira se otvaranje malih proizvodnih pogona u blizini, čime se obezbeđuje dugoročna egzistencija porodica. 6. Ulaganje u ljude i obrazovanje: Dualni centri i jačanje fakulteta Centri znanja: Predviđena je izgradnja 10 regionalnih centara za dualno obrazovanje.

Predviđena je izgradnja 10 regionalnih centara za dualno obrazovanje. Širenje visokog školstva: Pored Niša kao univerzitetskog centra, planira se jačanje i dovođenje fakulteta u Leskovac, kao i otvaranje visokoškolskih odeljenja u Vranju i Prokuplju.

Realizacija 12 stubova razvoja pokazuje da Vučićeva politika počiva na delima i dugoročnom planiranju. Poruka Vučića građanima istoka i juga jeste da država stoji iza njih kroz rekordne subvencije, izgradnju puteva i otvaranje fabrika tamo gde su najpotrebnije.

Povezivanjem privrede, zdravstva i obrazovanja stvara se jaka i moderna Srbija u kojoj svaki građanin oseća napredak na svom kućnom pragu.

Foto: Oliver Bunić/Tačno

(Kurir.rs)

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