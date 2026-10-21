"Miholjsko leto" još malo traje, a onda stiže preokret: Nedeljko Todorović otkrio kad će pasti prvi sneg u Beogradu
- Miholjsko leto traje do sredine nedelje, a RHMZ najavljuje promenljivo oblačno i svežije vreme od četvrtka, uz mestimičnu kišu i pljuskove.
- Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da je 24. novembar okvirni datum za prvi sneg u Beogradu, uz približno jednake šanse da ga bude ili ne bude.
- Pre tog datuma je manja verovatnoća snega, a posle njega raste mogućnost padavina u prestonici.
U Srbiji danas ujutro po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla. U toku dana toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito.
Posle podne i uveče pretežno u zapadnoj polovini zemlje očekuje se mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni. Najniža temperatura u većini mesta od pet do 10, u košavskom području od 12 do 16, a najviša od 20 do 25 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- U četvrtak (22.10.) promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pre podne na severu i istoku, a u drugom delu dana i u ostalim predelima. U južnim i centralnim oblastima očekuje se lokalno jaka kiša ili pljusak. Vetar u skretanju na severozapadni, umeren do jak - navodi RHMZ i dodaje:
- Zatim, do kraja sedmice promenljivo oblačno i svežije, u petak još na jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, a za vikend ujutro hladno, a u toku dana malo toplije.
Početkom naredne sedmice sa severozapada novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.
Meteorolog Nedeljko Todorović je kazao da će "Miholjsko leto" trajati do sredine ove nedelje. On je za Blic otkrio i da će prvi sneg u Beogradu pasti 24. novembra. To je zasad okvirni datum mogućih snežnih padavina u prestonici Srbije.
Kad će pasti sneg u Beogradu?
- Kada govorimo o prvom snegu u Beogradu, kao orijentir možemo uzeti 24. novembar, kada su, uslovno rečeno, šanse da snega ne bude i da ga bude približno jednake - započeo je Todorović i naglasio da će više informacija biti poznato početkom novembra.
- Pre tog datuma je veća verovatnoća da snega neće biti, a posle njega raste mogućnost da se pojavi - dodao je Todorović.
Inače, prvi sneg na planinama je pao 23. septembra na Goliji i Kopaoniku, a sredinom oktobra i na Zlatiboru i Tari.
Biometeorološka prognoza
- Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost - navodi se na sajtu RHMZ.