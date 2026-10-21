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U Srbiji danas ujutro po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije mestimično kratkotrajna magla. U toku dana toplo uz postepeno naoblačenje, a u košavskom području i vetrovito.

Posle podne i uveče pretežno u zapadnoj polovini zemlje očekuje se mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni. Najniža temperatura u većini mesta od pet do 10, u košavskom području od 12 do 16, a najviša od 20 do 25 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U četvrtak (22.10.) promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pre podne na severu i istoku, a u drugom delu dana i u ostalim predelima. U južnim i centralnim oblastima očekuje se lokalno jaka kiša ili pljusak. Vetar u skretanju na severozapadni, umeren do jak - navodi RHMZ i dodaje:

- Zatim, do kraja sedmice promenljivo oblačno i svežije, u petak još na jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, a za vikend ujutro hladno, a u toku dana malo toplije.

Početkom naredne sedmice sa severozapada novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature.

Foto: Shutterstock

Meteorolog Nedeljko Todorović je kazao da će "Miholjsko leto" trajati do sredine ove nedelje. On je za Blic otkrio i da će prvi sneg u Beogradu pasti 24. novembra. To je zasad okvirni datum mogućih snežnih padavina u prestonici Srbije.

Kad će pasti sneg u Beogradu?

- Kada govorimo o prvom snegu u Beogradu, kao orijentir možemo uzeti 24. novembar, kada su, uslovno rečeno, šanse da snega ne bude i da ga bude približno jednake - započeo je Todorović i naglasio da će više informacija biti poznato početkom novembra.

- Pre tog datuma je veća verovatnoća da snega neće biti, a posle njega raste mogućnost da se pojavi - dodao je Todorović.

Foto: Marko Karović

Inače, prvi sneg na planinama je pao 23. septembra na Goliji i Kopaoniku, a sredinom oktobra i na Zlatiboru i Tari.

Biometeorološka prognoza